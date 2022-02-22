موعد مباراة برشلونة ونابولي الإياب في الدوري الأوروبي 2021-22 والقنوات الناقلة

يستقبل ملعب دييجو أرماندو مارادونا، مباراة برشلونة ونابولي، في إياب ملحق خروج المغلوب من منافسات بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2021-22.

وكانت مباراة الذهاب في الأسبوع الماضي، على ملعب كامب نو انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

برشلونة سيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة خاصة بعد الفوز على فالنسيا في المباراة الأخيرة بالدوري الفرنسي برباعية، وستطمح كتيبة تشافي هيرنانديز إلى مصالحة الجماهير هذا الموسم والذهاب بعيدًا في تلك البطولة والحصول عليها، والبداية ستكون أمام فريق الجنوب الإيطالي.

على الجانب الآخر نابولي سيتسلح بسلاح الأرض والجمهور في المباراة، وسيعمل لاعبو الفريق بكل جهد على مصالحة الجماهير، بعد التعثر في آخر مباراتين بالدوري بالتعادل أمام إنتر ثم كالياري، لخطف بطاقة التأهل على حساب البلوجرانا.

جدول مباريات الدوري الأوروبي 2021-22، القنوات الناقلة وترتيب المجموعات

والآن نستعرض معًا موعد مباراة نابولي وبرشلونة، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة نابولي ضد برشلونة؟

موعد مباراة نابولي ضد برشلونة هو الخميس 24 فبراير 2022 على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد برشلونة؟

تذاع مباريات الدوري الأوروبي حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة برشلونة ضد نابولي على beIN SPORTS PREMIUM 1.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب نابولي - برشلونة الخميس 24 فبراير 2022،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 دييجو أرماندو مارادونا



التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يعتمد المدرب تشافي هيرنانديز على التشكيل الآتي..

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

سيرجينيو ديست - جيرارد بيكيه - رونالد أراخو - جوردي ألبا

بيدري - سيرجيو بوسكيتس - جافي

أداما تراوري - أوباميانج - فيران توريس

التشكيل المتوقع لنابولي

من المتوقع أن يعتمد المدرب لوتشيانو سباليتي على التشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

أليكس ميريت

جيوفاني دي لورينزو - أمير رحماني - خاليدو كوليبالي - ماريو روي

دييجو ديما- فابيان رويز

إليف إلماس - بيوتر جيلينسكي - ميرتينز

فيكتور أوسيمين