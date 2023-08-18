تعرف على موعد مباراة برشلونة وقادش في الجولة الثانية من الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يستقبل ملعب لويس كومبانيس، مباراة هامة وقوية تجمع بين برشلونة وقادش، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

برشلونة الذي يسعى هذا الموسم للحفاظ على لقبه، ويتطلع إلى بداية الموسم بشكل قوي، سقط في فخ التعادل السلبي امام خيتافي في الجولة الأولى، ويستهدف لتحقيق الفوز الأول هذا الموسم أمام قادش.

أما قادش فنجح في الجولة الماضية، في الفوز على ألافيس بهدف دون رد، ويسعى لمواصلة النتائج الجيدة، والخروج بنتيجة إيجابية أمام برشلونة.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الأحد 20 أغسطس 2023 على ملعب لويس كومبانيس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، يمكنك رؤية مباراة برشلونة وقادش على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب برشلونة - قادش الأحد 20 أغسطس 2023

20:30 مصر والسعودية beIN Sports Premium 1 لويس كومبانيس

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - سيرجي روبرتو

أوريول روميو - بيدري - فرينكي دي يونج

جافي - فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي