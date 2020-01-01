موعد مباراة برشلونة وفيرينتسفاروس في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة أمام فيرنتسفاروس المجري في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد برشلونة لبداية مشواره القاري عندما يستضيف فيرنتسفاروس المجري على ملعب كامب نو لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

النسخة الماضية ربما كانت من أسوأ مشاركات برشلونة في تاريخه، عندما خرج من ربع النهائي بفضيحة مدوية على يد بايرن ميونخ بثمانية أهداف لهدفين في لشبونة، الأمر الذي يدفع رفاق ميسي لمحاولة تعويض الجماهير وجلب ذات الأذنين مجددًا للإقليم الكتالوني.

بداية الموسم كانت جيدة نوعًا ما للبرسا بالفوز في مباراتين بالليجا ثم التعادل مع إشبيلية، لكن آخر مباراة أمام خيتافي كانت مخيبة جدًا للآمال، ما يضع كتيبة رونالد كومان تحت ضغوطات كبيرة أمام ضيفهم المجري المغمور.

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وتضم المجموعة أيضًا يوفنتوس ودينامو كييف، وبوجود كريستيانو رونالدو في البيانكونيري يزيد سعيّ ميسي لتأكيد أفضليته من خلال قيادة البرسا لتصدر المجموعة أو الفوز على السيدة العجوز في وجود الدون على الأقل.

في هذا التقرير نتعرف سويًا على موعد مباراة برشلونة وفيرنتسفاروس وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة برشلونة وفيرنتسفاروس؟

موعد مباراة برشلونة أمام فيرنتسفاروس المجري هو يوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2020، الموافق 3 ربيع الأول 1442 هجريًا، على ملعب كامب نو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفيرنتسفاروس؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث دوري أبطال أوروبا في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستذاع مباراة برشلونة وفيرنتسفاروس

أما إذا لم تكن مشترك في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، فيمكنك متابعة مباراة برشلونة عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول، والتي ستبدأ قبل انطلاق اللقاء بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب برشلونة - فيرنتسفاروس الثلاثاء 20 أكتوبر 2020،

3 ربيع الأول 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 كامب نو

التشكيل المتوقع لبرشلونة

يستمر غياب الحارس مارك أندريه تير شتيجن عن برشلونة بداعي الإصابة، ويغيب أيضًا جوردي ألبا لنفس السبب، عدا ذلك فجميع الخيارات متاحة أمام رونالد كومان.

سيبدأ بيكيه وديست وروبيرتو بجانب الفرنسي العائد من الإيقاف في الدفاع، وسيتواجد خلفهم نيتو في حراسة المرمى، وأمامهم محوري وسط هما بوسكيتس ودي يونج، وسيتكون الهجوم من كوتينيو وجريزمان وفاتي وميسي.

التشكيل | 4-2-3-1

نيتو

سيرجينيو ديست - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس

أنسو فاتي - فيليبي كوتينيو - أنطوان جريزمان

ليونيل ميسي