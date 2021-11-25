موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني 2022 والقنوات الناقلة

يتواصل أسبوع المباريات الصعبة لنادي فياريال بمواجهة أخرى من العيار الثقيل ولكن في الدوري الإسباني هذه المرة، حيث يستضيف الفريق خصمه برشلونة في قمة مباريات الجولة 15، والتي ستُقام على ملعب لا سيراميكا.

يسعى فريق الغواصات الصفراء لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، حيث يحتل الفريق الترتيب الثاني عشر برصيد 16 نقطة ويبتعد بخمس نقاط فقط عن مراكز الهبوط.

على الجانب الآخر، سيحاول العملاق الكتالوني البناء على الفوز الذي حققه في أول مباريات الليجا تحت قيادة تشافي عندما تغلب على إسبانيول في الديربي بهدف نظيف، ويتواجد البلاوجرانا في المركز السابع برصيد 20 نقطة، بفارق 10 نقاط كاملة عن الصدارة و6 نقاط عن المربع الذهبي.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2021/2022 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير سنستعرض معًا موعد مباراة برشلونة وفياريال والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة برشلونة وفياريال؟

موعد مباراة برشلونة وفياريال هو السبت الموافق 27 نوفمبر 2021 على ملعب لا سيراميكا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال؟

تملك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذا سيتم إذاعة المباراة على القناة المخصصة لمباريات الليجا وهي beIN Sports premium HD2.

ويمكن متابعة مباراة برشلونة وفياريال على هذه القناة، أو عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب فياريال - برشلونة السبت 27 نوفمبر 2021،



22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports Premium HD2 لا سيراميكا

التشكيل المتوقع لبرشلونة:

التشكيل| 4-3-3

أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا – جيرارد بيكيه – كليمون لونجليه – سيرجينو ديست

فرانكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - جافي

عثمان ديمبيلي - ديباي - إلياس أخوماش

تشكيل فياريال المتوقع:

التشكيل| 4-4-2

جيرونيمو رولي

ألفونسو بيدرازا- باو توريس - راؤول ألبيول - خوان فويث

ألبيرتو مورينو - داني باريخو - إيتان كابوي - يريمي بينو

دانجوما - مانو تريجوريس