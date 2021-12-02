موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2022 والقنوات الناقلة

من أجل مواصلة الصحوة واستمرار النتائج الإيجابية، يستضيف برشلونة نظيره ريال بيتيس على ملعب "كامب نو" يوم السبت 4 ديسمبر 2021، لحساب الجولة 16 من منافسات موسم 2021-22 من بطولة الدوري الإسباني.

ومع تولي تشافي هيرنانديز مسؤولية القيادة الفنية في برشلونة في نوفمبر الماضي، تمكن النادي الكتالوني من تحقيق فوزين متتاليين في الدوري الإسباني، على حساب إسبانيول في ديربي كتالونيا بهدف نظيف، ثم على فياريال بنتيجة 3-1 في الجولة الماضية.

ويحتل برشلونة المركز السابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 23 نقطة، جمعها من الفوز في ست مباريات وخمس تعادلات، مقابل ثلاث هزائم.

أما ريال بيتيس، فيدخل مواجهة برشلونة وعينه على حصد النقاط الثلاث، من أجل مواصلة الصراع والتقدم نحو المربع الذهبي.

ويحتل ريال بيتيس المركز الخامس في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، وذلك بعد أن فاز في ثماني مباريات وتعادل ثلاث مرات، فيما خسر أربع مباريات.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2021/2022 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير سنستعرض معًا موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس؟

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس هو يوم السبت 4 ديسمبر 2021، وتقام على ملعب "كامب نو".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتس؟

تملك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذا سيتم إذاعة المباراة على القناة المخصصة لمباريات الليجا وهي beIN Sports premium HD 1.

ويمكن متابعة مباراة برشلونة وريال بيتيس على هذه القناة، أو عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب برشلونة - ريال بيتيس السبت 4 ديسمبر 2021،



17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports Premium HD 1 كامب نو

التشكيل المتوقع لبرشلونة:

التشكيل| 4-3-3

أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا – جيرارد بيكيه – إريك جارسيا – رونالد أراوخو

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - نيكو جونزاليس

جافي - ممفيس ديباي - عبد الصمد الزلزولي

G⚽️AL OF THE DAY

🥶 Henry pic.twitter.com/FMAaYgcdwz — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 2, 2021

تشكيل ريال بيتيس المتوقع:

التشكيل| 4-2-3-1

روي سيلفا

هيكتور بيليرين - جيرمان بيزيلا - فيكتور رويز - أليكس مورينو

جايدو رودريجيز - أندرياس جواردادو

سيرجيو كناليس - رودري - خوانمي

ويليان جوزيه