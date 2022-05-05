موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

يحل برشلونة ضيفًا على ملعب "بينتو فيامارين" معقل نادي ريال بيتيس، في مباراة معقدة ضمن منافسات الجولة 35 من بطولة الدوري الإسباني.

برشلونة استعاد ثقته بعد فترة من التعثر في الجولات الأخيرة من الدوري الإسباني، وتمكن من تحقيق فوز هام على حساب ريال مايوركا بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.

ويحتل برشلونة حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، وبفارق 15 نقطة عن ريال مدريد الذي حسم اللقب بالفعل.

ريال بيتيس على الجانب الآخر، يدخل المباراة وهدفه تحقيق النقاط الثلاث، من أجل محاولة التواجد في المربع الذهبي، وخطف مقعد في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال بيتيس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، وفي رصيده 58 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد الرابع.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف على موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس؟

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس هو يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، على ملعب "بينتو فيامارين".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ريال بيتيس - برشلونة السبت 7 مايو 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 بينتو فيامارين

التشكيل المتوقع لبرشلونة

التشكيل | 4-3-3

تير شتيجن

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - إريك جارسيا - داني ألفيش

جافي - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

عثمان ديمبيلي - أوباميانج - فيران توريس

تشكيل ريال بيتيس المتوقع:

التشكيل| 4-2-3-1

كلاوديو برافو

يوسف سابالي - جيرمان بيزيلا - فيكتور رويز - أليكس مورينو

رودريجيز - كناليس

إيتور رويبال - نبيل فقير - كريستيان تيو

بورخا إيجليسياس