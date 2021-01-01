موعد مباراة برشلونة ورايو فاييكانو في كأس الملك والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة ضد رايو فاييكانو في كأس الملك بملعب دي فايكاس وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

بعد فوز صعب لكتيبة كومان في الدور الماضي من كأس الملك أمام فريق في الدرجة الثالثة، يواجه برشلونة نادي رايو فاييكانو المتواجد بالدرجة الثانية من الدوري الإسباني، في دور ال16 من كوبا ديل راي.

لن يكون اللقاء سهل على البلوجرانا وبالطبع يجب أن يكون تعلم من ريال مدريد الذي خرج من ألكويانو،

وبالتأكيد يسعى فريق كامب نو لتحقيق البطولة ليصالح الجماهير بعد خسارته للسوبر أمام أتلتيك بيلباو.

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بالطبع يمتلك النادي الكتالوني الفرصة الأوفر في الفوز بالمباراة وبالكأس بعد خروج أقوى المنافسين وهما ناديين العاصمة الإسبانية الريال وأتلتيكو مدريد.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة برشلونة ورايو فاييكانو وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة برشلونة ورايو فاييكانو؟

موعد مباراة برشلونة ورايو فاييكانو هو الأربعاء الموافق 27 يناير 2021، الموافق 14 جمادى الآخر 1442 هجريًا، بملعب دي فايكاس.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فاليكانو؟

لا توجد قنوات ناقلة لمباريات كأس ملك إسبانيا في الوطن العربي، لكن يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة برشلونة ورايو فاييكانو عبر موقع جول.

المباراة الموعد الملعب رايو فاييكانو - برشلونة الأربعاء 27 يناير 2021،

14 جمادى الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية دي فايكاس

التشكيل المتوقع لبرشلونة

يغيب عن برشلونة عدد من اللاعبين للإصابة، هم كوتينيو وفاتي وبيكيه وروبيرتو، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب رونالد كومان على التشكيل الآتي.

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جونيور فيربو - كليمون لونجليه - رونالد أراوخو - أوسكار مينجويزا

بيدري - ميراليم بيانيتش - ريكي بوتش

عثمان ديمبيلي - مارتن برايثوايت - أنطوان جريزمان

التشكيل المتوقع لرايو فاييكانو

من المتوقع أن يعتمد المدرب أندوني إيراولا على التشكيل الآتي..

📝📷⚡️Vuelta al trabajo del primer equipo en la Ciudad Deportiva de cara al partido de este miércoles ante el @FCBarcelona_es.#CopaDelRey #VamosRayohttps://t.co/s8688SBwQw pic.twitter.com/fKsRUlUdIl — (@RayoVallecano) January 25, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

ستول ديميتريفسكي

فران جارسيا - أليخاندرو كاتينا - إميليانو فياسكيز - لويس أدفينكولا

ماريو سواريز- سانتي كوميسانيا

ألفارو جارسيا - خوسيه أنخيل بوزو - إسي بالازون

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