موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة أمام خيتافي الجولة 31 من منافسات الدوري الإسباني بملعب كولسيوم ألفونسو بيريز، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل ملعب كامب نو، مباراة هامة وقوية تجمع بين برشلونة وخيتافي، ضمن مباريات الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني.

برشلونة سيدخل اللقاء منتشيًا بالفوز بلقب كأس الملك مطلع الأسبوع الحالي، ويريد استغلال تعثر ريال مدريد، والفوز للاقتراب أكثر من المركز الثاني.

ويحتل الفريق الكتالوني المركز الثالث في ترتيب الليجا برصيد 65 نقطة بعد لعب 30 مباراة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وخمس نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر بعد لعب الثنائي الأخير 31 مباراة.

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على الجانب الآخر، يعاني خيتافي في الفترة الأخيرة من سلسلة من النتائج السلبية، بأربعة تعادلات وخسارة في آخر خمس مباريات للفريق، وتريد كتيبة المدرب بوردالاس، الخروج بنقطة على الأقل أمام العملاق الكتالوني كما حدث مع ريال مدريد يوم الأحد الماضي.

وفي التقرير التالي، نستعرض معًا موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة برشلونة وخيتافي؟

موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني، هو مساء الخميس 22 أبريل على ملعب كامب نو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإسباني في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستذاع مباراة برشلونة وخيتافي على شاشتها.

أما إذا لم تتمكن من متابعة اللقاء عبر التلفاز، فيمكنك متابعة مباراة برشلونة وخيتافي عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول، والتي ستبدأ قبل انطلاق اللقاء بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب برشلونة - خيتافي الخميس 22 أبريل 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 كامب نو

التشكيل المتوقع لخيتافي

التشكيل| 4-4-2

دافيد سوريا

ماتياس أوليفييرا - تشابيير إتشييتا - دجيني داكونام - داميان سواريز

مارك كوكوريلا - نيمانيا ماكسيموفيتش - ماورو أرامباري - كارليس ألينيا

خاومي ماتا - أونال

¡Buenos días azulones! ☀



Continuamos trabajando de cara al encuentro de este jueves frente al @FCBarcelona_es ⚽#VamosGeta pic.twitter.com/Hq4joyCgx8 — Getafe C.F. (@GetafeCF) April 20, 2021

التشكيل المتوقع لبرشلونة

التشكيل| 3-5-2

تير شتيجن

مينيجويزا - لونجليه - أوراخو

دافيد ألابا - فرينكي دي يونج - بيدري - سيرجيو بوسكيتس - سيرجينو ديست

ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان