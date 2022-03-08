موعد مباراة برشلونة وجلطة سراي في الدوري الأوروبي 2022 والقنوات الناقلة

يستضيف نادي برشلونة على ملعبه كامب نو نادي جلطة سراي في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي 2021-2022.

فاز برشلونة على نابولي بنتيجة 5-3 كمجموع لمباراتي الذهاب والإياب في ملحق البطولة، وذلك بعد أن شارك فيها بحصوله على المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أوروبا خلف بايرن ميونخ وبنفيكا.

على الجانب الآخر، تأهل نادي جلطة سراي لدور الـ16 مباشرةً بعد الحصول على صدارة المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي على حساب لاتسيو ومارسيليا ولوكوموتيف موسكو.

والآن نستعرض معًا موعد مباراة برشلونة وجلطة سراي، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

جدول مباريات برشلونة في الدوري الأوروبي 2021-2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة برشلونة وجلطة سراي؟

موعد مباراة برشلونة وجلطة سراي هو الخميس 10 مارس 2022 على ملعب كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وجلطة سراي؟

تذاع مباريات الدوري الأوروبي حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة برشلونة وجلطة سراي لي على beIN SPORTS PREMIUM 1.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب برشلونة - جلطة سراي الخميس 10 مارس 2022،



22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 كامب نو





التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يعتمد المدرب تشافي هيرنانديز على التشكيل الآتي..

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - رونالد أراخو - سيرجينيو ديست

بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

فيران توريس - أوباميانج - أداما تراوري

التشكيل المتوقع لجلطة سراي

من المتوقع أن يعتمد المدرب دومينيك تورنت على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-1-4-1

إنياكي بينيا

باتريك فان آنهولت - فيكتور نيلسون - ماركاو - عمر العبدلاوي

إيريك بولجار

كريم أكتورك أوغلو - ألكساندرو تشيكيلداو - بركان كوتلو - أوليمبيو موروتان

مصطفى محمد