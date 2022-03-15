موعد مباراة برشلونة وجلطة سراي في الدوري الأوروبي 2021-22 والقنوات الناقلة

يحل نادي برشلونة ضيفًا على نادي جلطة سراي في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي 2021-2022.

انتهى لقاء الذهاب الذي أقيم في الكامب نو بالتعادل السلبي بدون أهداف، ولا يفصل أي من الفريقين عن التأهل إلى الفوز في العودة.

التعادل الإيجابي لن يؤهل برشلونة، حيث ألغيت قاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض، وفي حالة تعادل الفريقان إيجابيًا، ستمتد المباراة للأشواط الإضافية وركلات الترجيح.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة برشلونة وجلطة سراي في غياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي 2021-22 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الأوروبي 2021-2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة برشلونة وجلطة سراي؟

موعد مباراة برشلونة وجلطة سراي هو الخميس 17 مارس 2022.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 7:45 مساءً بتوقيت مصر، 8:45 مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وجلطة سراي؟

تذاع مباريات الدوري الأوروبي حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة برشلونة وجلطة سراي لي على beIN SPORTS PREMIUM 1.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب جلطة سراي - برشلونة الخميس 17 مارس 2022،



19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 NEF

التشكيل المتوقع لجلطة سراي

من المتوقع أن يعتمد المدرب دومينيك تورينت على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

إنياكي بينيا

باتريك فان آنهولت - فيكتور نيلسون - ماركاو - ساشا بوي

بركان كوتلو - تايلان أنتاليالي

كريم أكتورك أوغلو - سفيان فيغولي - إيمري كيلينج

مصطفى محمد

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يعتمد المدرب تشافي على التشكيل التالي..

2️⃣2️⃣ عاماً على هدف تشافي الأول في دوري الأبطال ⚽



💙#MadeInLaMasia❤️ pic.twitter.com/7ZJFyZcBYS — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 15, 2022

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - إيريك جارسيا - رونالد أراوخو - سيرجينيو ديست

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - بيدري

فيران توريس - بيير إيميريك أوباميانج - آداما تراوري