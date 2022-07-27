موعد مباراة برشلونة وبوماس في كأس جوان جامبر 2022 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن كأس جوان جامبر 2022 بين برشلونة وبوماس المكسيكي، الملعب، القنوات الناقلة، الأبطال السابقين ولماذا سميت البطولة بهذا الاسم؟

يستضيف نادي برشلونة، نظيره نادي بوماس المكسيكي، يوم السبت 7 أغسطس 2022، وذلك في كأس جوان جامبر2022.

كأس جامبر هي بطولة ودية من مباراة واحدة يخوضها الفريق الكتالوني في كل عام ضد فريق من أوروبا أو أمريكا الجنوبية، وعادةً ما تقام في مدينة برشلونة.

وأعلن برشلونة عن مواجهة فريق بوماس المكسيكي، في نسخة هذا العام، بعد انسحاب روما الإيطالي، قبل أسابيع قليلة من البطولة.

والآن نتعرف سويًا على كل شيء عن كأس جوان جامبر 2022.

ما هو كأس جوان جامبر؟ ولماذا يحمل هذا الاسم؟

كأس جوان جامبر هو مسابقة ودية ينظمها نادي برشلونة الإسباني، ويقوم باختيار أحد الفرق العالمية لمنافسته على البطولة الودية.

انطلقت النسخة الأولى من المسابقة عام 1966، وشاركت فيها 4 أندية هي برشلونة وكولن الألماني وآندرلخت البلجيكي ونانت الفرنسي، وفاز بهذه النسخة الكتلان، واستمرت البطولة بهذا النظام حتى عام 1996، وبدايةً من 1997 أصبح يشارك فيها فريقين فقط.

أخذت الكأس اسم جوان جامبر نسبةً لمؤسس نادي برشلونة، والذي زار المدينة الكتالونية عام 1899 فأعجبته وقرر إنشاء فريق كرة القدم فيها.

تولى السويسري رئاسة النادي 5 مرات، كانت الأولى في 1908 واستمرت حتى 1909، أما الأخيرة فكانت عامي 1924 و1925، وذلك قبل أن توافيه المنية في 1930.

ما هو موعد مباراة برشلونة وبوماس بكأس جوان جامبر 2022؟

موعد مباراة برشلونة وبوماس المكسيكي، في كأس جوان جامبر، هو السبت 7 أغسطس 2022، على ملعب كامب نو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لكأس جوان جامبر 2022؟

تذاع مباراة برشلونة وبوماس، عبر القناة الرسمية للفريق الكتالوني على موقع يوتيوب.

وحتى الآن لم تعلن أي قناة عربية حصولها على حقوق إذاعة المباراة عبر شاشتها في الشرق الأوسط.

المباراة الموعد الملعب القناة الناقلة برشلونة - بوماس السبت 7 أغسطس 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية كامب نو القناة الرسمية لبرشلونة على يوتيوب

ما هي الفرق الفائزة بكأس جوان جامبر؟

برشلونة هو الفريق الأكثر فوزاً بالكأس بالطبع برصيد 44 نسخة، فهو النادي الذي يُنظم البطولة ويشارك فيها في كل عام.

الفريق عدد مرات الفوز برشلونة 44 كولن 2 بوروسيا مونشنجلادباخ 1 يوفنتوس 1 مانشستر سيتي 1 سامبدوريا 1 فالنسيا 1 تينيريفي 1 بورتو 1 ميتشلين 1 إنترناسيونالي 1

من هو الهداف التاريخي لكأس جوان جامبر؟

الهداف التاريخي لكأس جوان جامبر هو ليونيل ميسي أسطورة برشلونة الحية برصيد 9 أهداف، ويتقاسم المركز الثاني الثلاثي خوان أسينسي وتشيكي بيجريستاين وهريستو ستويتشكوف.