موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستعد برشلونة للارتحال إلى ملعب خوسيه زوريلا لمواجهة صعبة أمام بلد الوليد، وذلك لحساب الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.

نتيجة مخيبة للآمال للبرسا كانت في الجولة الماضية أمام فالنسيا، بعدما اكتفى بالتعادل الإيجابي بهدفين مع الخفافيش وواصل بذلك نزيف النقاط والابتعاد عن القمة.

يحتل برشلونة حاليًا المركز الخامس برصيد 21 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد مع مباراة أقل للروخيبلانكوس، ويبدو أن لقب الليجا يبتعد شيئًا فشيئًا عن النادي الكتالوني إن واصل على نفس المنوال.

الخصم بلد الوليد هو أحد أقل الفرق في الليجا هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثامن عشر المؤدي إلى الهبوط برصيد 13 نقطة فقط، لكنه في حالة جيدة مؤخرًا بالفوز في آخر مباراة على أوساسونا بثلاثية.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد والقنوات الناقلة.

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد هو الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020، الموافق 7 جمادى الأول 1442 هجريًا، بملعب خوسيه زوريلا.

صافرة بداية المباراة سوف تنطلق في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإسباني في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستذاع مباراة برشلونة ضد بلد الوليد على شاشتها.

أما إذا لم تكن مشترك في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، فيمكنك متابعة مباراة برشلونة عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول، والتي ستبدأ قبل انطلاق اللقاء بحوالي نصف ساعة.

من المتوقع أن يعتمد المدرب رونالد كومان على التشكيل الآتي:

