موعد مباراة برشلونة وإنتر ميامي الودية والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة أمام إنتر ميامي الودية، والتي تقام ضمن تحضيرات النادي الكتالوني لمنافسات موسم 2022-23، وما هي القنوات الناقلة؟

يواصل نادي برشلونة الإسباني تحضيراته لمنافسات موسم 2022-23، وذلك في المعسكر الذي يقضيه حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا في مدينة ميامي.

برشلونة سيخوض عددًا من المباريات في الولايات المتحدة، وستكون البداية من مواجهة نادي إنتر ميامي، المملوك للنجم الإنجليزي ديفيد بيكهام.

مواجهة برشلونة وإنتر ميامي قد تشهد ظهور عدد من الوجوه الجديدة في النادي الكتالوني، مثل فرانك كيسييه، ورافينيا، وربما بصورة أقل روبرت ليفاندوفسكي.

ما هي تفاصيل معسكر ومباريات برشلونة التحضيرية للموسم الجديد 2022-23؟

الآن نتعرف على موعد مباراة برشلونة وإنتر ميامي وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة برشلونة وإنتر ميامي؟

موعد مباراة برشلونة وإنتر ميامي هو يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو 2022، على ملعب "ريكاردو سيلفا" في مدينة ميامي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة والنصف صباحًا بتوقيت مصر، الثانية والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر ميامي؟

لم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث مباراة برشلونة وإنتر ميامي الودية.

لكن قناة نادي برشلونة الرسمية ستقوم بإذاعة المباراة على الهواء مباشرة، وهو ما يعني إمكانية مشاهدة المباراة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب برشلونة - إنتر ميامي الأربعاء 20 يوليو 2022،

01:30 مصر، 02:30 السعودية Barca TV ريكاردو سيلفا

التشكيل المتوقع لبرشلونة

التشكيل | 4-3-3

تير شتيجن

جوردي ألبا - رونالد أراوخو - جيرارد بيكيه - سيرجينيو ديست

جافي - سيرجيو بوسكيتس - بيدري

عثمان ديمبيلي - أوباميانج - فيران توريس