موعد مباراة برشلونة وإيبار في الدوري الإسباني 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة أمام إيبار في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل الملعب البلدي إيبوروا، مباراة برشلونة وإيبار، ضمن مباريات الجولة الـ 38 والأخيرة من الدوري الإسباني.

برشلونة بعد فقدانه الأمل في الحصول على لقب الدوري بشكل رسمي، سيريد الخروج بنتيجة إيجابية يحجز بها المركز الثالث على حساب إشبيلية، بعد ضمانه الوصول إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

على الجانب الآخر، إيبار تأكد هبوطه رسميًا لدوري الدرجة الأولى الموسم المقبل، سيدخل المباراة ويهدف لاعبوه إلى تقديم أداء مشرف يخطفوا به الأنظار ويساعدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وفي التقرير التالي، سنستعرض معًا موعد مباراة برشلونة وإيبار في الدوري الإسباني، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة برشلونة وإيبار؟

موعد مباراة برشلونة وإيبار، هو السبت 22 مايو 2021، على الملعب البلدي إيبوروا، ضمن مباريات الجولة الـ 38 من الدوري الإسباني.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإيبار؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب برشلونة - إيبار السبت 22 مايو 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 5 الملعب البلدي إيبوروا

تشكيل إيبار المتوقع:

التشكيل| 4-4-2

ديمتروفيتش

روبرتو كوريا – باولو أوليفيرا – أنايتز أربيا – خوسيه آنخيل فالديز

بريان جيل – باباكولي ديوب – ميجيل أتيينزا – إكسبوسيتو

سيرجي إنريك – كيكي

😢 The end of the dream.



✊ WE'LL BE BACK SOON. pic.twitter.com/8F5Go7AuyP — SD Eibar 🇺🇸🇬🇧 (@SDEibarEN) May 16, 2021

تشكيل برشلونة المتوقع:

التشكيل| 3-5-2

نيتو

أوراخو – بيكيه – أومتيتي

ديمبيلي – ريكي بويج – سيرجيو بوسكيتس – دي يونج – جوردي ألبا

جريزمان - برايثوايت