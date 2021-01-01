موعد مباراة برشلونة وإلتشيه في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
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وفي هذا التقرير نستعرض معكم موعد مباراة برشلونة وإلتشيه
ما هو موعد مباراة برشلونة وإلتشيه؟
تقام مباراة برشلونة وإلتشيه في الدوري الإسباني مساء اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021 ميلاديًا، الموافق 12 رجب 1442 هجريًا.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإلتشيه في الدوري الإسباني؟
تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق إذاعة مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشاتها في الشرق الأوسط، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة برشلونة وإلتشيه.
وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر الكتابي على موقع جول والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.
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المباراة
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الموعد
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القنوات الناقلة
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الملعب
|برشلونة - إلتشيه
|الأربعاء 24 فبراير 2021،
12 رجب 1442،
20:00 مصر، 21:00 السعودية
|beIN Sports HD 3
|كامب نو
التشكيل المتوقع لبرشلونة:
يغيب عن صفوف برشلونة رونالد أراوخو، وكوتينيو الذي من المتوقع أن يعود في بداية شهر مارس
ومن المتوقع أن يبدأ كومان اللقاء بالتشكيل الأتي
التشكيل| 4-3-3
تير شتيجن
جوردي ألبا – جيرارد بيكيه – كليمون لونجليه – ديست
فرينكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس - ميراليم بيانيتش
أنطوان جريزمان – ليونيل ميسي – ترينكاو
التشكيل المتوقع لإلتشيه:
من المتوقع أن يبدأ فران إيسكريبا المدير الفني لإلتشيه المباراة بالتشكيل الأتي
التشكيل| 4-4-2
ادجار باديا
أنطونيو باراجان - جونزالو كايسيدو - داني كالفو - يوهان موجيكا
تيتي مورينتي - إيفان ماركوني - راؤول جوتي - إميليانو ريجوني
جويدو كارييو - لوكاس بويه