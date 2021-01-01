موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة

تعرف على موعد النهائي المرتقب لبطولة كأس السوبر الإسبانية بين برشلونة أمام أتلتيك بيلباو بالملعب الأولمبي بمدينة إشبيلية، وما هي القنوات الناقلة؟

يلتقي برشلونة مع نظيره أتلتيك بيلباو يوم الأحد المقبل في نهائي بطولة كأس السوبر الإسبانية، بالمباراة المقرر أن تقام على الملعب الأولمبي بمدينة إشبيلية.

وكان برشلونة قد تأهل إلى النهائي بعد أن تمكن من تجاوز بوابة ريال سوسييداد بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أما بيلباو فقد حقق مفاجأة من العيار الثقيل بعدما تمكن من الفوز على ريال مدريد وإقصائه في نصف النهائي بهدفين لهدف، في مباراة شهدت لغطًا تحكيميًا كبيرًا وتدخل كثيرًا من تقنية الفيديو.

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للمصادفة، التقى البرسا مع النادي الباسكي الأسبوع الماضي في الدوري الإسباني بمباراة كانت مثيرة جدًا انتهت بفوز العملاق الكتالوني بثلاثية لهدفين في ملعب سان ماميس.

ووجبت الإشارة إلى أن مدرب بيلباو الحالي، مارسيلينو، هو نفسه الذي انتصر على البرسا مع فالنسيا في نهائي كأس إسبانيا منذ عامين، في نذير شؤم نسبيًا لكتيبة المدرب رونالد كومان.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو؟

موعد مباراة برشلونة أمام أتلتيك بيلباو هو الأحد الموافق 17 يناير 2021، الموافق 4 جمادى الآخر 1442 هجريًا، بالملعب الأولمبي بإشبيلية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو؟

تُنقل بطولة كأس السوبر الإسبانية عبر شبكة القنوات الرياضية السعودية بتقنية SD وكذلك HD.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث المباشر سواءً الكتابي أو بالفيديو المقدم من موقع جول والذي ينطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة برشلونة - أتلتيك بيلباو الملعب الأولمبي بإشبيلية الأحد 17 يناير 2021،

4 جمادى الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية KSA Sports HD

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يعتمد المدرب رونالد كومان على التشكيل الآتي:

😍 Our special jerseys for the Spanish Super Cup final! #SupercopaBarça 💙❤️ pic.twitter.com/YemqiwA0Ds — FC (@FCBarcelona) January 15, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

تير شتيجن

جوردي ألبا - رونالد أراوخو - مينجويزا - سيرجينو ديست

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس

مارتن برايثوايت - بيدري - عثمان ديمبيلي

ليونيل ميسي

التشكيل المتوقع لأتلتيك بيلباو

من المتوقع أن يعتمد المدرب مارسيلينو على التشكيل الآتي: