موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة

يلتقي برشلونة مع نظيره أتلتيك بيلباو يوم الأحد المقبل في نهائي بطولة كأس السوبر الإسبانية، بالمباراة المقرر أن تقام على الملعب الأولمبي بمدينة إشبيلية.

وكان برشلونة قد تأهل إلى النهائي بعد أن تمكن من تجاوز بوابة ريال سوسييداد بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أما بيلباو فقد حقق مفاجأة من العيار الثقيل بعدما تمكن من الفوز على ريال مدريد وإقصائه في نصف النهائي بهدفين لهدف، في مباراة شهدت لغطًا تحكيميًا كبيرًا وتدخل كثيرًا من تقنية الفيديو.

للمصادفة، التقى البرسا مع النادي الباسكي الأسبوع الماضي في الدوري الإسباني بمباراة كانت مثيرة جدًا انتهت بفوز العملاق الكتالوني بثلاثية لهدفين في ملعب سان ماميس.

ووجبت الإشارة إلى أن مدرب بيلباو الحالي، مارسيلينو، هو نفسه الذي انتصر على البرسا مع فالنسيا في نهائي كأس إسبانيا منذ عامين، في نذير شؤم نسبيًا لكتيبة المدرب رونالد كومان.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو وما هي القنوات الناقلة؟

رسميًا .. برشلونة يعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية

موعد مباراة برشلونة أمام أتلتيك بيلباو هو الأحد الموافق 17 يناير 2021، الموافق 4 جمادى الآخر 1442 هجريًا، بالملعب الأولمبي بإشبيلية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

تُنقل بطولة كأس السوبر الإسبانية عبر شبكة القنوات الرياضية السعودية بتقنية SD وكذلك HD.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث المباشر سواءً الكتابي أو بالفيديو المقدم من موقع جول والذي ينطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

من المتوقع أن يعتمد المدرب رونالد كومان على التشكيل الآتي:

😍 Our special jerseys for the Spanish Super Cup final! #SupercopaBarça 💙❤️ pic.twitter.com/YemqiwA0Ds

التشكيل | 4-2-3-1

تير شتيجن

جوردي ألبا - رونالد أراوخو - مينجويزا - سيرجينو ديست

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس

مارتن برايثوايت - بيدري - عثمان ديمبيلي

ليونيل ميسي

من المتوقع أن يعتمد المدرب مارسيلينو على التشكيل الآتي:

🚌 #AthleticClub are in Seville now!



🔜 Training this evening at 18:30 CET in @SevillaFC_ENG's Ciudad Deportiva. #BarçaAthletic #Supercopa 🏆 pic.twitter.com/rPdXtG7etv