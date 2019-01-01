موعد مباراة برشلونة ضد غرناطة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد غرناطة في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإسباني 2019-20، على ملعب لوس كارمينيس، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على غرناطة في لوس كارمينيس، وذلك يوم السبت 21 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 22 محرم 1441 هجرياً، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني 2019-20.

تعادل البلاوجرانا مع مضيفه بوروسيا دورتموند دون أهداف، وذلك فى إطار منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سيغنال إيدونا بارك، حيث يواصل الكتلان نتائجهم السلبية هذا الموسم خاصةً خارج الديار، أمام محليًا يحتل برشلونة حاليًا المركز الخامس برصيد سبع نقاط بعد أن فاز في لقائين وتعادل فى مباراة وخسر مثلها.

على الجانب غرناطة ينتزع فوزا ثمينًا أمام سيلتا فيجو بعد أن استطاع تحقيق الفوز بهدفين دون رد، بملعب بالايدوس، وحصد الفريق العائد لليجا من جديد انتصاره الثاني على التوالي، ليرتفع رصيده إلى 7 نفاط من أربع مباريات يحتل بهم المركز السادس بفارق الأهداف عن برشلونة.

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة غرناطة - برشلونة ملعب لوس كارمينيس السبت 21 سبتمبر 2019،

22 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية لم يحدد beIN SPORTS HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة

يستمرغياب عثمان ديبملي بسبب الإصابة، بالإضافة إلى نيتو وجونيور فيربو وجوردي ألبا لنفس السبب، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

ومن المتوقع أن يبدأ إرنستو فالفيردي هذا اللقاء ، بهذا التشكيل: ففي حراسة المرمى سيتواجد مارك أندريه تير شتيجن، وسيواصل الإسباني الاعتماد على ثنائية بيكيه ولونجليه في قلب الدفاع، وفي الأمام سيدخل لويس سواريز في قلب الهجوم بجانبه ليونيل ميسي وجريزمان

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - أرتور

أنطوان جريزمان - لويس سواريز - ليونيل ميسي

الغيابات والتشكيل المتوقع لغرناطة

لن يفتقد فريق غرناطة أي لاعب بسبب الإصابة، ولن يغيب عن الفريق أي عنصر بسبب الإيقاف في مواجهة برشلونة في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

سيدخل المدرب الإسباني خوسي لويس اولترا بنفس طريقته الذي اعتاد عليها مع الفريق، وسيكون دومينجوس دوارتي وخيرمان سانشيز في قلب الدفاع، وسيتواجد في الأمام المهاجم روبيرتو سولدادو.

التشكيل | 4-2-3-1

روي سيلفا

قوينيي - خيرمان سانشيز - دومينجوس دوارتي - فيكتور دياز ميجيل

أنخيل مونتورو سانتشيز - يانخيل هيريرا

داروين ماتشيز - فيدي فيكو - خوسيه أنطونيو رودريجيز

روبيرتو سولدادو