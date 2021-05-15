موعد مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو في الجولة 37 من الدوري الإسباني 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يستضيف نادي برشلونة نظيره سيلتا فيجو على ملعب "كامب نو" يوم الأحد، 16 مايو، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإسباني.

سقوط برشلونة في فخ التعادل مع ليفانتي وفوز أتلتيكو مدريد على ريال سوسييداد وريال مدريد على غرناطة عقد حظوظ الفريق الكتالوني في تحقيق اللقب.

أما سيلتا فيجو فيرغب في تحقيق الانتصار للاقتراب من مركز مؤهل للدوري الأوروبي، إذ يتواجد في المركز الثامن بفارق 5 نقاط فقط عن فياريال صاحب المركز السابع.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2020-21 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف على موعد مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو؟

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو هو يوم الأحد 16 مايو 2021، الموافق 4 شوال 1442 هجريًا بملعب كامب نو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو؟

تنقل مباريات الدوري الإسباني حصريًا على قنوات بي إن سبورتس، وستذاع مباراة برشلونة وسيلتا فيجو على beIN SPORTS HD 1 بتعليق علي محمد علي.

يمكنك أيضًا متابعة البث المباشر لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو عن طريق موقع جول، والذي سيبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب برشلونة - سيلتا فيجو الأحد 16 مايو 2021،

4 شوال 1442،

18:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

beIN Sports HD 3 كامب نو

التشكيل المتوقع لبرشلونة

سيرجي روبرتو يعاني من آلام في الفخذ الأيمن. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه pic.twitter.com/ANwtL5BD4M — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) May 12, 2021

يستمر غياب فيليبي كوتينيو وأنسو فاتي عن برشلونة للإصابة وينضم لهما سيرجي روبيرتو كما خرج أوسكار مينجويزا ليشارك مع الرديف ويغيب فرينكي دي يونج للإيقاف، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب رونالد كومان بالتشكيل التالي..

التشكيل | 3-1-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو

سيرجيو بوسكيتس

جوردي ألبا - بيدري - سيرجينيو ديست

أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي - عثمان ديمبيلي

التشكيل المتوقع لسيلتا فيجو

يغيب عن سيلتا فيجو 5 لاعبين للإصابة، هم جيسون موريلو وروبن بلانكو وسيرجيو ألفارز وريناتو تابيا وإيمري مور، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب إدواردو كوديه بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-4-2

إيفان فيار

آرون مارتين - كارلوس دومينجيز - جوزيف أودو - هوجو مالو

فران بيلتران

برايس مينديز - دينيس سواريز - نوليتو

ياجو أسباس - سانتي مينا