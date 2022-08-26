موعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2022-23 وما هي القنوات الناقلة؟

يستضيف نادي برشلونة على ملعبه كامب نو نادي بلد الوليد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2022-23.

تعادل برشلونة في المباراة الأولى بالدوري هذا الموسم مع رايو فاييكانو، وفاز في الجولة الثانية على ريال سوسييداد، ليجمع 4 نقاط حتى الآن.

أما بلد الوليد فقد تعادل في المباراة السابقة مع إشبيلية، وخسر الأولى من فياريال، ليصبح رصيده نقطة واحدة.

ما هو موعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد؟

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد وما هي القنوات الناقلة؟

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، هو الأحد 28 أغسطس 2022، على ملعب كامب نو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبلد الوليد؟

تُنقل فعاليات الدوري الإسباني بصورة حصرية عبر شبكة قنوات beIN Sports، ومن المقرر أن تٌذاع مباراة برشلونة وبلد الوليد عبر قناة beIN Sports 1 HD.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي لموقع جول، والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب برشلونة - بلد الوليد الأحد 28 أغسطس 2022،



19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 1 HD. كامب نو

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يعتمد المدرب تشافي على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - أندرياس كريستنسين - إيريك جارسيا - رونالد أراوخو

جافي - سيرجيو بوسكيتس - بيدري

عثمان ديمبيلي - روبيرت ليفاندوفسكي - رافينيا

التشكيل المتوقع لبلد الوليد

من المتوقع أن يعتمد المدرب روجو مارتين على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-5-1

سيرخيو أسينخو

سيرخيو إيسكوديرو - خواكين - خافي سانشيز - لويس بيريز

أنور التهامي - روكي ميسا - ألفارو أجوادو - كيكي بيريز - إيفان سانشيز

سيرجي جوارديولا