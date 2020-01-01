موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الجولة 37 من الدوري الإسباني، وما هي القنوات الناقلة للمباراة التي ستقام في ملعب الكامب نو

يشهد ملعب كامب نو مباراة هامة تجمع بين برشلونة وأوساسونا ضمن فعاليات الجولة 37 من الدوري الإسباني .

يحتل البلاوجرانا المركز الثاني في ترتيب الليجا برصيد 79 نقطة، وتفصله نقطة واحدة عن ريال مدريد صاحب المركز الأول، لكن الملكي متأخر بمباراة عن الكتلان، حيث سيلتقي بغرناطة يوم الأحد، وفي حالة فوزه سيصبح الفارق بينهما 4 نقاط.

لا بديل لبرشلونة عن الفوز بالمباراة القادمة بأي ثمن، فالتعادل أو الخسارة ستمنح لقب الدوري الإسباني للريال مبكرً إذا فاز في مباراة الأحد، مهما كانت النتيجة.

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أما أوساسونا فهو في المنطقة الدافئة في جدول ترتيب الدوري الإسباني ، ولا توجد لديه أي أهداف من المباراة وتعتبر بالنسبة له تحصيل حاصل، لكنه سيقاتل للفوز بالتأكيد لصنع التاريخ على البرسا، ويحتل الفريق المركز 11 برصيد 48 نقطة.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الجولة 37 من الدوري الإسباني والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا؟

موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا هو يوم الخميس 16 يوليو 2020 ميلاديًا، الموافق 25 ذو القعدة 1441 هجريًا، وستقام على ملعب كامب نو.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أوساسونا؟

ستُذاع مباراة برشلونة ضد أوساسونا على قنوات بي إن سبورت كالمعتاد، وستخصص لها القناة الثالثة beIN Sports HD 3.

كذلك يمكنك متابعة المباراة عبر خدمة البث المباشر التي تقدم من النسخة العربية لموقع جول، وستبدأ قبل انطلاق المباراة بحوالي نصف ساعة.