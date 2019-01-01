موعد مباراة برشلونة ضد سلافيا براج، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا 2019-2020، القنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع

عمر خليل

يحل فريق سلافيا براج التشيكي، ضيفًا ثقيلًا على برشلونة الإسباني، مساء الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 8 ربيع الأول 1441 هجريًا، في المباراة التي تُقام في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل برشلونة هذه المباراة وعينه على الثلاث نقاط التي تقريبًا ستضمن له التأهل بصورة شبه رسمية إلى الدور ثمن النهائي من البطولة، في الوقت الذي يسعى فريقه براج إلى إنعاش حظوظه في الاستمرار بالبطولة الأغلى أو على الأقل الذهاب إلى الدوري الأوروبي.

كتيبة إرنستو فالفيردي تتصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، ثم يأتي بعدهم الثنائي بوروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي، ولكل منهما 4 نقاط، ويتذيل سلافيا براج الترتيب برصيد نقطة واحدة.

البرسا كان قد عبر بوابة الفريق التشيكي في الذهاب بصعوبة بالغة بالفوز بهدفين لهدف، في مباراة كان عنوانها الأهم والأبرز هو تألق الحارس مارك أندريه تير شتيجن.

في هذا التقرير سوف نتعرف على موعد مباراة برشلونة ضد سلافيا براج، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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موعد مباراة برشلونة ضد سلافيا براج والقنوات الناقلة

جدول مباريات وترتيب مجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة برشلونة - سلافيا براج الكامب نو الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 ميلاديًا،

8 ربيع الأول 1441 هجريًا،

19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD 1



الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة

لن يفتقد برشلونة أيًا من نجومه سوى عثمان ديمبلي المصاب، بينما سيسجل صامويل أومتيتي عودته من جديد، ولا توجد أي إصابات أخرى لدى البلوجرانا.

ويُتوقع أن يبدأ إرنستو فالفيردي بطريقته المعتادة، ولكن تبقى الحيرة حول ما إذا سيدفع بأنطوان جريزمان أساسيًا بعد مشاكله الأخيرة مع ليونيل ميسي ولويس سواريز، أم سيستمر حبيسًا لدكة البدلاء.

التشكيل | 4-3-3

تير شتيجن

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو

أرتورو فيدال - سيرجيو بوسكيتس - فرانكي دي يونج

ليونيل ميسي - لويس سواريز - إنسو فاتي

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الغيابات والتشكيل المتوقع لسلافيا براج

لا يُعاني جينت من أي إصابات تذكر، وسيدخل المباراة كامل العدد.

ويتوقع أن يخوض ينديك تريبسوفيسكي، المدير الفني التشيكي، المباراة بطريقته المعتادة والتي توازن بين الهجوم والدفاع، أملًا في تصعيب الأمور على البرسا كما فعل في مباراة الذهاب.

التشكيل | 4-3-3



أوندريه كولار

فلاديمير كوفل - أوندريخ كوديلا - ديفيد هوفوركا - يان بوريل

بيتر شتيفيك- توما سوتشيك - ياروسلاف زيلينا

بيتر أوليانكا - نيكولا ستانسيو - لوكاس ماسوبوست