موعد مباراة برشلونة القادمة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في كلاسيكو الدور الثاني من الدوري الإسباني، بالإضافة إلى القنوات الناقلة للقاء المرتقب

يستعد ملعب سانتياجو برنابيو لاستضافة قمة مباريات الجولة 26 من الدوري الإسباني وهو لقاء الكلاسيكو الذي سيجمع بين الكبيرين ريال مدريد وبرشلونة، ومن المنتظر أن يُقام اللقاء يوم الأحد المقبل 1 مارس 2020 ميلاديًا، الموافق 5 رجب 1441 هجريًا، في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

يدخل ريال مدريد المباراة وهو في المركز الثاني بعد أن أضاع الصدارة بين يديه بسبب تعثره في أخر جولتين وفقدانه لخمس نقاط، وسيسعى الملكي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق فوز هام معنويًا على غريمه التقليدي ومن أجل استرداد المركز الأول مرة أخرى في أقرب فرصة ممكنة.

في المقابل سيلعب برشلونة المباراة وهو متصدر الترتيب بفارق نقطتين عن المرينجي، سيحاول البلاوجرانا الخروج بأقل الخسائر من ملعب سانتياجو برنابيو وعدم التفريط في الصدارة، سعيًا لاستكمال النتائج الإيجابية التي يحققها العملاق الكتالوني في الفترة الأخيرة تحت قيادة سيتين بعد أن حقق أربعة انتصارات متتالية.

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وفي هذا التقرير نستعرض سوياً موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

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موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ريال مدريد - برشلونة سانتياجو برنابيو الأحد 1 مارس 2020،

6 رجب 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3



