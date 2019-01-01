موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة ضد ريال سوسيداد في الجولة 33 من من الدوري الإسباني 2018-19، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يحل ريال سوسيداد ضيفًا على برشلونة في استاد كامب نو يوم السبت 20 أبريل 2019 ميلادياً، الموافق 15 شعبان 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني 2018-19.



حقق البلاوجرانا فوز مهم في مباراتهم الأخيرة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة (3-0)، فى إياب الدور نصف النهائى بدوري أبطال أوروبا ليحسم تأهله للنهائى بمجموع المباراتين(4-0)، بعدما انتهى الذهاب بفوز زملاء ميسي بهدف دون رد، أما في الدوري فيدخل الكتلان متربعًا علي صدارة جدول الترتيب برصيد 74 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 32 مباراة، حقق الانتصار في 22 لقاء، وتعادل في 8 مباريات، بينما تلقى الخسارة في مباراتين.



كانت آخر مباريات ريال سوسيداد في الدوري الإسباني أمام فريق إيبار، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ويحتل الفريق الباسكي حاليًا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، متساويًا بنفس الرصيد مع ديبورتيفو ليجانيس صاحب المركز الحادي عشر، وخاض الفريق حتى الآن 32 مباراة في الاليجا، حقق الفوز 10 مباريات وتعادل في 11 ، وتلقي الهزيمة في 11 مباراة.

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موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة برشلونة - ريال سوسيداد كامب نو السبت 20 أبريل 2019،

15 شعبان 1440،

21:45 السعودية، 20:5 مصر بابلو فويرتيس beIN SPORTS HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة سيفتقد برشلونة في لقاء ريال سوسيداد في الجولة 33 لاعب واحد بسبب الإصابة هو رافينيا، ولن يفتقد الكتلان أي لاعب آخر بسبب الإيقاف. ⚽ Robert Lewandowski has scored 8 goals in the . Only Leo Messi has more (10).#OnlyMessiHasMore pic.twitter.com/imrCdR9Kh8 — FC (@FCBarcelona) April 17, 2019 سيبدأ فالفيردي بنفس طريقته مع الفريق، وسيدفع بحارسه الأساسي تير شتيجن، وأمامه سيتواجد الرباعي روبيرتو وبيكيه وأومتيتي وألبا، أما في الوسط سيتواجد الثلاثي آرتورو فيدال، بجانب بوسكيتس وراكيتيتش، وسيقود الهجوم ميسي رفقة سواريز وكوتينيو.





التشكيل | 4-3-3 مارك-أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - صامويل أومتيتي - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو

آرتورو فيدال - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش

فيليبي كوتينيو - لويس سواريز - ليونيل ميسي

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال سوسيداد

سيغيب عن ريال سوسيداد الحارس ميجيل أنجيل مويا الذي بالفعل شارك في التدريبات الجماعية للفريق، لكن من المتوقع أن لا يكون أساسيًا لعدم إكمال لياقته، ومتوسط الميدان ديفيد زوروتوزا بسبب الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بداعي الإصابة أو الإيقاف.

سيعتمد المدرب إيمانول الجواسيل على نفس الأوراق التي يعتمد عليها منذ توليه القيادة الفنية للفريق، وسيدفع بزالدوا ويورينتي في مركز قلب الدفاع، بينما سيقود هجوم الفريق في اللقاء ضد برشلونة الثنائي ويليان، خوانمي.

التشكيل | 4-4-2

جيرونيمو رولي

ثيو هيرنانديز - جوسيبا زالدوا - دييجو يورينتي - أريتز إلواستوندو

ميكيل أويارزابال - لوكا سانيالي - ميكيل ميرينو - إيجور زوبيلديا