موعد مباراة برشلونة القادمة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الجولة 17 من الدوري الإسباني 2019-2020 والناقلة للمباراة

أبانوب صفوت

يفتتح ملعب أنويتا الخاص بريال سوسيداد أبوابه يوم السبت المقبل 14 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 17 ربيع الآخر 1441 هجرياً، وذلك من أجل استضافة برشلونة، في إطار مباريات الجولة 17 من الدوري الإسباني 2019-20.

يعتبر أنويتا من أصعب الملاعب على الإطلاق وخاصةً للعملاق الكتالوني الذي لطالما كان يعاني من تحقيق الفوز عليه قبل أن تنكسر العقدة على يد فالفيردي، ولكن مع الأداء الرائع للفريق الباسكي هذا الموسم، يمكن القول بأن العودة بالنقاط كاملةً بات أكثر صعوبة.

يحتل البلاوجرانا المركز الأول في الدوري برصيد 34 نقطة متفوقاً بفارق الأهداف عن الوصيف ريال مدريد، وكان قد نجح في الجولة الماضية في تحقيق فوز عريض على ريال مايوركا بخمسة أهداف مقابل هدفين.

في المقابل يقدم ريال سوسيداد أداء رائع في الموسم الحالي، حيث يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 27 نقطة ويطمح في الحفاظ على مركزه المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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موعد مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة والقنوات الناقلة