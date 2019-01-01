موعد مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة ضد بوروسيا دورتموند في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يفتح استاد الكامب نو أبوابة لاستضافة مباراة غاية في القوة والأهمية بين برشلونة وبوروسيا دورتموند ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20، وذلك يوم الأربعاء القادم 27 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 30 ربيع الأول 1441 هجرياً.

يتصدر البلاوجرانا جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطة واحدة فقط عن البوروسيون، وأنتى اللقاء السابق الذي جمع بين الفريقين في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بالتعادل السلبي بالأراضي الألمانية، وعلى الصعيد المحلي فقد نجح برشلونة بشق الأنفس أن ينتصر في المباراة السابقة أمام ليجانيس بهدفين مقابل هدف.

على الجانب الآخر فعلى الرغم من توصف بوروسيا دورتموند حتى الأن للمجموعة الرابع من دوري أبطال أوروبا، وإنتصارهم الرائع على الإنتر في الجولة السابقة من البطولة، إلا أن نتائجه المحلية لا تُبشر بخير إطلاقاً، حيث كاد يتلقى هزيمة كبيرة أمام بادربورن في اللقاء السابق بالدوري الالماني، بعدما هُزم بشكل قاسي على يد البافاري في الجولة التي سبقتها.

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موعد مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند والقنوات الناقلة ريمونتادا من دورتموند تحميه من هزيمة مفاجئة على يد بادربورنل

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة برشلونة - بوروسيا دورتموند كامب نو الأربعاء 27 نوفمبر 2019،

30 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة

سيغيب عن قائمة برشلونة في اللقاء القادم ضد بوروسيا دورتموند في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2019-20 جوردي ألبا ونيلسون سيميدو للإصابة، كما سيفتقد الفريق الكتالوني لجيرارد بيكيه بسبب الإيقاف.

سيبدأ المدرب فالفيردي بطريقته المعتادة مع أختيار البديل المناسب في كل مركز من المراكز التي يفتقد فيها لاعبيه الأساسيين، ومن المتوقع أن يدفع بلونجليه بجانب أومتيتي ليكون بديلاً عن بيكيه، مع إستمرار جونيور فيربو ليحل محل جوردي ألبا المُصاب.

التشكيل | 4-2-3-1

مارك أندريه تير شتيجن

جونيور فيربو - كليمون لونجليه - صامويل أومتيتي - سيرجي روبيرتو

سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي - عثمان ديمبيلي

لويس سواريز



الغيابات والتشكيل المتوقع لبوروسيا دورتموند

لن يفتقد بوروسيا دورتموند لخدمات آي من لاعبيه سوى اللاعب توماس ديلاني الذي يُعاني من الإصابة، بينما ستكون جميع الخيارات مُتاحة للمدرب فافري.

سيدخل المدرب لوسيان فافري بنفس الطريقة التي يعتمد عليها، وسيعتمد على الحارس بوركي، وسيدفع بهوميلز وأكينجي في مركز قلب الدفاع، أمامهم الثنائي جوليان فيجل وأكسيل فيتسيل، وفي الهجوم سيتواجد باكو ألكاثير وخلفه الثلاثي سانشو، تورجان هازارد وبراندت.

التشكيل | 4-2-3-1