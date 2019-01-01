موعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد في الجولة الحادية ش من الدوري الإسباني 2019-20، وما هي القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع؟

عمر خليل

أتم برشلونة مهمته بنجاح في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإسباني، عندما حقق فوزًا سهلًا وعريضًا على مضيفه إيبار بثلاثية نظيفة في اليوم الذي عاد فيه ليونيل ميسي للمشاركة بكامل عافيته وقوته وشارك في وقت المباراة الكامل، وسجل هدفًا وصنع آخر للعملاق الكتلاني.

الفوز المهم الذي حققه البرسا جعله يتقرب أكثر وأكثر من مراكز الصدارة في الدوري الإسباني، حيث ارتفع رصيده من النقاط إلى النقطة ١٩ في صدارة الترتيب مؤقتًا حتى يخوض ريال مدريد مباراته المرتقبة أمام ريال مايوركا خارج الديار، مما يضع ضغطًا كبيرًا من قبل كتيبة إرنستو فالفيردي على كتيبة زين الدين زيدان.

وكان من المفترض أن يلتقي برشلونة بريال مدريد على ملعب الكامب نو في الجولة العاشرة من الليجا في الكلاسيكو الإسباني الأسبوع المقبل وبالتحديد يوم السبت الموافق ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ ميلاديًا والموافق ٢٧ صفر ١٤٤١ هجريًا، غير أن الاحتجاجات التي تشهدها مقاطعة كتالونيا جعلت الاتحاد الإسباني يُقرر تأجيل المباراة إلى شهر ديسمبر المقبل خوفًا من العواقب المتوقعة حال إقامتها في هذه الفترة.

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بالتالي فإن برشلونة سيخوض الجولة الحادية عشر مباشرةً، عندما يستضيف بلد الوليد يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ ميلاديًا، والموافق ٣٠ صفر ١٤٤١ هجريًا، في المباراة المقرر إقامتها على ملعب الكامب نو.

موعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة برشلونة - بلد الوليد الكامب نو الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩،

٣٠ صفر ١٤٤١،

٢٢:١٥ بتوقيت مصر،

٢٣:١٥ بتوقيت السعودية لم يحدد beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة