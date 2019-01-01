موعد مباراة برشلونة القادمة ضد نابولي الودية

تعرف على موعد مباراة برشلونة الإسباني القادمة ضد نابولي الإيطالي الودية ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 19-2020 والتي ستقام على ملعب هارد روك

محمد مصطفي

يفتح استاد هارد روك أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين برشلونة ونابولي يوم الأربعاء 7 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 6 ذو الحجة 1440 هجرياً، وذلك ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2019-20.





حقق البلاوجرانا فوز صعب على فريق آرسنال الإنجليزي، بهدفين مقابل هدف خلال المباراة الودية التي جمعتهما علي ملعب الكامب نو في بطولة كأس خوان غامبر، يخوض برشلونة مباراتين ضد فريق نابولي الإيطالي يوم 7 أغسطس وستكون المباراة الثانية يوم 11 من نفس الشهر فى جولة تحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية قبل إنطلاقة الموسم الجديد من الدوري الإسباني المقرر ان يبدأ يوم 16 من الشهر الجاري

على الجانب الأخر خاض نابولي فترة اعداد قوية استعدادًا للموسم الجديد ومحاولة المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، حيث انهي الفريق الموسم الماضي فى المركز الثاني برصيد 79 نقطة، بفارق 11 نقطة عن حامل اللقب يوفنتوس، وخاض الفريق الإيطالي 6 مواجهات ودية أمام فريق سالزبورج وحقق الفوز فى المباراة الأولي بثلاث أهداف والثانية بنتيجة (3/1)، ثم خسر امام آرسنال بهدف دون وكانت اخر مباراة له امام ليفربول وانتهب فوز نابولي بثلاثية نظيفة على الريدز

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موعد مباراة برشلونة القادمة ضد نابولي والقنوات الناقلة

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