موعد مباراة برشلونة القادمة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة ضد الوحدة في الجولة 33 من من الدوري الإسباني 2018-19.

محمد مصطفي

يحل ريال سوسيداد ضيفًا على برشلونة في استاد كامب نو يوم السبت 20 أبريل 2019 ميلادياً، الموافق 14 شعبان 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني 2018-19.



حقق البلاوجرانا فوز مهم في مباراتهم الأخيرة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة (3-0)، فى إياب الدور نصف النهائى بدوري أبطال أوروبا ليحسم تأهله للنهائى بمجموع المباراتين(4-0)، بعدما انتهى الذهاب بفوز زملاء ميسي بهدف دون رد، أما في الدوري فيدخل الكتلان متربعًا علي صدارة جدول الترتيب برصيد 74 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 32 مباراة، حقق الانتصار في 22 لقاء، وتعادل في 8 مباريات، بينما تلقى الخسارة في مباراتين.



كانت آخر مباريات ريال سوسيداد في الدوري الإسباني أمام فريق إيبار، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ويحتل الفريق الباسكي حاليًا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، متساويًا بنفس الرصيد مع ديبورتيفو ليجانيس صاحب المركز الحادي عشر، وخاض الفريق حتى الآن 32 مباراة في الاليجا، حقق الفوز 10 مباريات وتعادل في 11 ، وتلقي الهزيمة في 11 مباراة.

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موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد والقنوات الناقلة

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