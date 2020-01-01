موعد مباراة برشلونة القادمة ضد خيتافي في الدوري الإسباني

تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة ضد خيتافي في الجولة 24 من الدوري الإسباني 2019-2020 وما هي القنوات الناقلة للمباراة التي ستقام في الكامب نو؟

ندى الشافعي

يلتقى فريق برشلونة مع خيتافي في الجولة 24 من الدوري الإسباني يوم السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الآخرة 1441 هجريًا على ملعب كامب نو بإقليم كتالونيا، وتبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

لعب البلاوجرانا آخر مبارياته أمام فريق ريال بتيس وتمكن من الفوز بنتيجة 2-3 وارتفع رصيده إلى 49 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الأول فى الترتيب في جدول المسابقة.

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أما نادي خيتافي فتمكن من الفوز فى آخر مبارياته في الدوري أمام فالنسيا بنتيجة 0-3 ليصبح رصيده 42 نقطة ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني ، في مفاجأة قوية يقدمها الفريق هذا الموسم.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الجولة 24 من الدوري الإسباني ، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

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موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي والقنوات الناقلة