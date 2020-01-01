موعد مباراة برشلونة القادمة ضد خيتافي في الدوري الإسباني
ندى الشافعي
يلتقى فريق برشلونة مع خيتافي في الجولة 24 من الدوري الإسباني يوم السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الآخرة 1441 هجريًا على ملعب كامب نو بإقليم كتالونيا، وتبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.
لعب البلاوجرانا آخر مبارياته أمام فريق ريال بتيس وتمكن من الفوز بنتيجة 2-3 وارتفع رصيده إلى 49 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الأول فى الترتيب في جدول المسابقة.
أما نادي خيتافي فتمكن من الفوز فى آخر مبارياته في الدوري أمام فالنسيا بنتيجة 0-3 ليصبح رصيده 42 نقطة ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني ، في مفاجأة قوية يقدمها الفريق هذا الموسم.
وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الجولة 24 من الدوري الإسباني ، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.
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موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي والقنوات الناقلة
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المباراة
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الملعب
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الموعد
|القناة الناقلة
|برشلونة - خيتافي
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كامب نو
|السبت 15 فبراير 2020،
21 جمادى الآخر 1441،
17:00 مصر، 18:00 السعودية
|beIN SPORTS HD 3