موعد مباراة برشلونة القادمة ضد فيسيل كوبي الودية

تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة ضد فيسيل كوبي الودية ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2019-2020، والتي ستقام على ملعب كوبه

محمود جمال

يفتح ملعب كوبه بمدينة هيوجو كو اليابانية أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين برشلونة وفيسيل كوبي يوم السبت 27 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 24 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في لقاء ودي ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2019-20.

تلقى البلاوجرانا خسارة أمام فريق تشيلسي بهدفين مقابل هدف، في مباراة ودية جمعت بينهم يوم الثلاثاء على ملعب سايتاما باليابان، وحسم الكتلان لقب الليجا للموسم المنصرم 2018-19 للمرة 26 فى تاريخهم والثانية على التوالي، بعد أن حصدوا 87 نقطة طوال مشوارهم في الدوري الإسباني، من خلال تحقيق الفوز في 26 مباراة، والتعادل في تسع مواجهات، والخسارة في ثلاث مباريات.

يعد فريق فيسيل كوبي هو أحد الفرق التي تنافس في الدوري الياباني، ويحتل الفريق مركزًا متأخرًا في جدول الترتيب وبالتحديد في المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة، خلف فريق شيميزو صاحب المركز الرابع عشر، فمنذ انطلاقة الموسم، خاض الفريق 20 مباراة، استطاع من خلالهم تحقيق الانتصار في ست مباريات وتعادل في ثلاث، وكانت الخسارة هي الأكبر بـ11 لقاء.

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موعد مباراة برشلونة ضد فيسيل كوبي والقنوات الناقلة

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