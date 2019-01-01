موعد مباراة برشلونة القادمة ضد إسبانيول في الدوري الإسباني

تعرف على موعد مباراة برشلونة وإسبانيول في إطار مباريات الجولة 19 من الدوري الإسباني 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة للقاء؟

يستعد برشلونة لملاقاة إسبانيول في لقاء الديربي الكتالوني وذلك في أولى مباريات البلاوجرانا بالعام الجديد 2020، عقب انقضاء العطلة الشتوية في إسبانيا، في إطار مباريات الجولة 19 من الدوري الإسباني، وذلك يوم السبت 4 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 9 جمادي الأخر 1441 هجريًا، في لقاء سيقام على ملعب كورنيلا ألبرات.

كان برشلونة قد تمكن من اكتساح الأفيس قبل بداية العطلة الشتوية بعد الفوز برباعية مقابل هدف في مباراة شهدت تألق ثلاثي خط الهجوم خاصًة سواريز الذي صنع ثلاثة أهداف وأحرز منها جريزمان وميسي بالإضافة إلى فيدال، ليواصل تواجده في الصدارة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الذي لم يلعب مباراته في هذه الجولة والتي ستكون ضد أتلتيك بلباو.

ومن جهة آخرى يقدم إسبانيول أسوأ مواسمه على الإطلاق في السنوات الأخيرة، خاصًة وأنه يتواجد في المركز الأخير برصيد 10 نقاط فقط بعد 17 مباراة، مما يجعل الفريق مرشحًا وبقوة للهبوط لدوري الدرجة الثانية الإسباني وذلك في حال لم ينتفض بقوة في النصف الثاني من الموسم.

فما هو موعد مباراة برشلونة وإسبانيول؟ وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟ هذا ما ينقله لكم جول في هذا التقرير.

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موعد مباراة إسبانيول وبرشلونة والقنوات الناقلة