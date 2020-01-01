موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة ضد أتلتيك بيلباو في الجولة 31 من الدوري الإسباني، القنوات الناقلة، وما هو التشكيل المتوقع للفريقين؟

يستقبل برشلونة على ملعب كامب نو ضيفه أتلتيك بيلباو مساء الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2020 ميلاديًا، الموافق 2 ذو القعدة 1441 هجريًا، في إطار الجولة رقم 31 من بطولة الدوري الإسباني.

مباراة هامة للغاية للنادي الكتالوني من أجل تعويض التعادل السلبي أمام إشبيلية في الجولة الماضية، والذي قد يمنح ريال مدريد الصدارة بفارق المواجهات المباشرة إن انتصر في مباراته المقبلة أمام ريال سوسييداد يوم الإثنين.

لم يعد أمام كيكي سيتيين وفريقه سوى الانتصار في بقية المباريات وانتظار سقوط كتيبة زين الدين زيدان لضمان لقب الليجا، مهمة صعبة تصطدم بمباراة أمام خصم عنيد وقوي مثل أتلتيك بيلباو.

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في الوقت نفسه فإن النادي الباسكي لن يكون خصمًا هينًا أمام كتيبة كيكي سيتيين، فبلباو في فترة جيدة ومنتشٍ بتعادل مهم من قلب واندا ميتروبوليتانو أمام الخصم القوي أتلتيكو مدريد بهدف لكل فريق.

يحتل بيلباو المركز العاشر برصيد 39 نقطة، 10 نقاط تفصله عن المركز الرابع، و5 عن مراكز الدوري الأوروبي، الأمر الذي سيدعوهم للقتال من أجل خطف نقطة على الأقل من أمام البلوجرانا.

المباراة تحمل طابعًا ثأريًا لبرشلونة، فأتلتيك بيلباو كان النادي الذي أخرج زملاء ليونيل ميسي من بطولة كأس ملك إسبانيا بعد الفوز عليهم بهدف ويليامز في الدقائق الأخيرة بملعب سان سيباستيان رغم المباراة الكبيرة التي قدمها البرسا وقتها.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو وما هي القنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو؟

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو هو يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2020، الموافق 2 ذو القعدة 144 هجريًا على ملعب كامب نو.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر، الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو؟

لدى شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإسباني بصورة حصرية، ومن المقرر أن تُذيع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

أما متابعي النسخة العربية من جول فبإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو كتابيًا، والذي سيبدأ قبل الصافرة بأكثر من نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة برشلونة - أتلتيك بيلباو كامب نو الثلاثاء 23 يونيو 2020،

2 ذو القعدة 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

ما هو التشكيل المتوقع لبرشلونة؟

سيفقد برشلونة خدمات عثمان ديمبيلي وسيرجي روبيرتو بسبب الإصابة، ولا يزال موقف فرينكي دي يونج من المشاركة أمام أتلتيك بيلباو مجهولًا.

BREAKING NEWS: The Social Court 15 in dismisses in its entirety the lawsuit of Neymar Jr. 👇https://t.co/SwTdilLX5x — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 19, 2020

من المتوقع أن يعتمد كيكي سيتيين على طريقته الاعتيادية، حيث يقود مارك أندريه تير شتيجن حراسة المرمى، ومن أمامه جيرارد بيكيه وكليمون لونجليه، مع سيرجيو بوسكيتس في منتصف الملعب وليونيل ميسي وسواريز في الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

تير شتيجن

جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - كليمون لونجليه - نيلسون سيميدو

أرتورو فيدال - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

ليونيل ميسي - لويس سواريز - أنطوان جريزمان

ما هو التشكيل المتوقع لأتلتيك بيلباو؟

لا يُعاني النادي الباسكي من أي غيابات، وسيكون الفريق كامل العدد أمام برشلونة.

من المتوقع ألا يُغير المدرب جايزكا جاريتانو كثيرًا في تشكيلته، حيث سيحرس المرمى أوناي سيمون وأندير كابا في الدفاع مع منتصف ملعب بقيادة داني جارسيا وهجوم بقيادة الهداف راؤول جارسيا.

التشكيل | 4-2-3-1

أوناي سيمون

أندير كابا - يراي ألفاريز - إنييجو مارتينيز -يوري

داني جارسيا - أوناي لوبيز

راؤول جارسيا - مونايين - كوردوبا

إينياكي ويليامز