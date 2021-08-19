موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة أمام أتلتيك بيلباو في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني والمقرر لها في ملعب سان ماميس، وما هي القنوات الناقلة؟

يحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على أتلتيك بيلباو بملعب سان ماميس، بمواجهة من قمم الدوري الإسباني تقام لحساب الجولة الثانية من البطولة.

وكان برشلونة قد نجح في التكشير عن أنيابه بالجولة الأولى رغم رحيل ليونيل ميسي، حيث حقق فوزًا عريضًا على ريال سوسييداد برباعية لهدفين.

أما بيلباو فقد افتتح الموسم بتعادل مخيب للآمال مع إلتشي خارج الديار، لكن الأمل يحدو كتيبة مارسيلينو للثأر من هزيمة نهائي كأس الملك الموسم الماضي بتحقيق الفوز على كتيبة رونالد كومان.

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وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة برشلونة وبيلباو وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو؟

يلتقي برشلونة مع أتلتيك بيلباو مساء السبت الموافق 21 أغسطس 2021، على ملعب سان ماميس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب أتلتيك بيلباو - برشلونة السبت 21 أغسطس 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 سان ماميس

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يعتمد المدرب رونالد كومان على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

نيتو

جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - رونالد آراوخو - سيرجينو ديست

بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

ممفيس ديباي - مارتن برايثوايت - أنطوان جريزمان

التشكيل المتوقع لأتلتيك بيلباو

من المتوقع أن يعتمد المدرب مارسيلينو على التشكيل الآتي:

👏 ¡Carlos Gurpegi cumple hoy 4⃣1⃣ años!



🎂 La leyenda zurigorri y ahora segundo entrenador del #BilbaoAthletic está de celebración.



🥳 Zorionak, Gurpe‼️#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/eojPdsAQQl — Athletic Club (@AthleticClub) August 19, 2021