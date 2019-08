موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد رضوان | تويتر

يُفتتح الموسم الجديد من الدوري الإسباني بمواجهةٍ قويةٍ في السان ماميس تجمع بين برشلونة حامل اللقب وأتلتيك بلباو العنيد جدًا أمام الكبار في الليجا، وذلك يوم الجمعة القادم 16 أغسطس 2019 ميلاديًا، الموافق 15 ذو الحجة 1440 هجريًا.

لا يمكننا أن نطلق على الموسم الماضي للبلاوجرانا لفظ الفاشل، فبرغم الجراح والهزات العنيفة التي تعرض لها الفريق الموسم الماضي نجح في حسم الدوري للمرة الثانية على التوالي والـ26 في تاريخه، ليصبح الفارق بينه وبين ريال مدريد غريمه التقليدي هو 7 ألقابٍ فقط قابلة للتحقيق في السنوات القادمة.

استعد برشلونة جيدًا للموسم الجديد ليس من أجل الحفاظ على لقبه المحلي فقط بل من أجل الثلاثية التاريخية التي حققه من قبل، فعلى صعيد سوق الانتقالات فإن ميركاتو الكتلان كان جيدًا إلى حدٍ بعيد، فقبل انتهاء الموسم الماضي تعاقد مع متوسط ميدان أياكس فرينكي دي يونج الذي انضم بشكلٍ رسمي في الصيف، ومع فتح الباب للتعاقدات تحرك البرسا وضم نيتو بدلاً من حارسه الثاني في السنوات الأخيرة سيليسين، ثم استقدم نجم أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان وختم صيف 2019 بضم جونيور فيربو من ريال بتيس.

خاض برشلونة 5 مبارياتٍ تحضيرية للموسم الجديد أكثرها أمام فرق لها باع في أوروبا، وكانت البداية أمام تشيلسي في كأس راكوتين وخسر الكتلان بهدفين لهدف، ثم واجهوا فريق اسطورة الفريق السابق أندريس إنييستا فيسيل كوبي وفازوا بثنائيةٍ نظيفة، وذلك قبل أن يواجه الكتلان آرسنال في كأس جوان جامبر ويفوز بهدفين لهدف، أما الختام فكان أمام نابولي في كأس سوبر إيطالي إسباني لُعب على مباراتي ذهاب وإياب فاز بهما زملاء ميسي بهدفين لهدف للأولى ورباعيةٍ نظيفة للثانية.

كانت بداية الموسم الماضي صعبة على أتلتيك بلباو، فقد تواجد الفريق في النصف الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني حتى النصف الثاني من الموسم، والذي انتفض فيه وبدأ في إيجاد نفسه حتى أنهى الموسم بتحقيق المركز الثامن، وحسرة عدم الوصول للدوري الأوروبي بعد تساويه مع إسبانيول في عدد النقاط وترجيح فارق الأهداف للقطب الثاني في كتالونيا.

رحل عن العريق الباسكي في سوق انتقالات الصيف 3 لاعبين مثلوا القوام الأساسي بل وكانوا ضمن واجهة الفريق في السنوات الأخيرة، هؤلاء اللاعبيون هم أندير إيتوراسبي وميكيل ريكو وماركيل سوسايتا، وفي المقابل لم ينضم إلا لاعب واحد فقط قادمًا من برشلونة ب هو جوكين إزكيتا.

خاض أتلتيك بلباو 8 مباريات تحضيرية للموسم الجديد في الصيف، أبرزها كانت أمام روما في بيروجيا بإيطاليا وانتهت بالتعادل إيجابيًا بهدفين لمثلهما، وهي نفس النتيجة التي انتهت بها مواجهة الباسكيين ووست هام الإنجليزي.

سيبدأ برشلونة الموسم بدون نجمه الأول في السنوات الأخيرة ليونيل ميسي الذي عانى من إصابة في الصيف، ورغم عودته للتدريبات إلا أن لياقته لم تكتمل بعد ومن المتوقع أن يشارك في مباراة أتلتيك بلباو من على مقاعد البدلاء، أما فرينكي دي يونج فلا يوجد ما يمنعه من المشاركة بعد عودته للتجريبات هو الآخر، وأخيرًا لن يشارك الحارس البديل القادم من فالنسيا هذا الصيف نيتو لتعرضه لإصابة بكسر في اليدمن المتوقع أن يتعافى منها في أكتوبر القادم.

لن يعاني فالفيردي من مشاكل في حراسة المرمى لتواجد حارس برشلونة الأولى مارك أندريه تير شتيجن الذي سيشارك بشكلٍ أساسي، ورغم جاهزية أومتيتي سيواصل الإسباني الاعتماد على ثنائية بيكيه ولونجليه في قلب الدفاع، وقد يكون لقاء سان ماميس هو الظهور الأول لدي يونج مع البلاوجرانا، أما الهجوم فسيتكون من الثلاثي جريزمان وسواريز وديمبلي في ظل غياب ميسي.

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش

عثمان ديمبيلي - لويس سواريز - أنطوان جريزمان

سيغيب عن أتلتيك بلباو في اللقاء ضد برشلونة في افتتاحية الدوري الإسباني لاعب واحد فقط لن يؤثر على الفريق هو المهاجم جوركا جوروزيتا وذلك بداعي الإصابة، ولن يفتقد الفريق الباكسي أي لاعب آخر سواءً للإصابة أيضًا أو الإيقاف.

