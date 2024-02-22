موعد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج في الدوري الألماني 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج في قمة الجولة الـ 23 من الدوري الألماني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب "أليانز أرينا" مباراة هامة وقوية تجمع بين بايرن ميونخ ولايبزيج في قمة مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الألماني 2023-2024.

يسعى بايرن ميونخ، للعودة إلى انتصاراته، بعد ثلاثة هزائم على التوالي، من باير ليفركوزن ولاتسيو وبوخوم، هزوا ثقة البافاريين في أنفسهم.

بينما يحتل لايبزيج المركز الخامس ويطمح لتضييق الفارق أكثر نحو فرق المربع اذهبي، الذي يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج، في الجولة 23 من الدوري الألماني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج في الدوري الألماني 2023-2024؟

موعد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج، في الجولة الـ 23 من الدوري الألماني، هو السبت 24 فبراير 2024، على ملعب أليانز آرينا.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ولايبزيج في الدوري الألماني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الألماني عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج على شاشتها.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق بايرن ميونخ - لايبزيج السبت 24 فبراير 2024،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 5 أليانز أرينا أحمد البلوشي

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمباراة لايبزيج في الدوري الألماني 2023-2024

التشكيل|4-3-3