موعد مباراة بايرن ميونخ وفياريال في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب "لا سيراميكا" مباراة فياريال وبايرن ميونخ في ذهاب الدور ربع النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-22.

بايرن ميونخ يدخل الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد أن نجح في دور الستة عشر من اكتساح سالزبورج النمساوي بنتيجة 8-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أما فياريال، فتأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا بعد أن تخطى عقبة يوفنتوس الإيطالي في مفاجأة مدوية بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وستكون هذه المباراة الثالثة تاريخيًا بين بايرن ميونخ وفياريال، حيث سبق لهما أن تواجها مرتين في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لموسم 2011-12.

وحينها حقق بايرن ميونخ انتصارين، حيث فاز في المباراة الأولى بنتيجة 2-0 في ملعب "الغواصات الصفراء"، ثم فاز على ملعب "أليانز أرينا" بنتيجة 3-1.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

والآن نستعرض معًا موعد مباراة فياريال وبايرن ميونخ، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة فياريال وبايرن ميونخ؟

موعد مباراة فياريال وبايرن ميونخ هو يوم الأربعاء 6 أبريل 2022 على ملعب "لا سيراميكا".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة فياريال وبايرن ميونخ؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة بايرن ميونخ وفياريال على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب فياريال - بايرن ميونخ الأربعاء 6 أبريل 2022،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية beIN Sports 2 HD Premium لا سيراميكا



التشكيل المتوقع لفياريال

يفتقد فريق "الغواصات الصفراء" لخدمات ألبرتو مورينو بداعي الإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ أوناي إيمري مدرب فياريال المباراة بالتشكيل التالي ..

التشكيل | 4-4-1-1

جيرونيمو رولي

خوان فويث - راؤول ألبيول - باو توريس - ألفونسو بيدرازا

يريمي بينو - إيتيان كابوي - داني باريخو - دانجوما

جيوفاني لو سيلسو

جيرارد مورينو

التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ

يدخل الفريق البافاري المباراة بصفوف شبه مكتملة، ومن المتوقع أن يعتمد يوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

مانويل نوير

بنجامين بافارد - نيكلاس زوله - دايو أوباميكانو - لوكاس هيرنانديز

ليون جوريتسكا - جوشوا كيميش

كينجسلي كومان - توماس مولر - ليروي ساني

روبرت ليفاندوفسكي