موعد مباراة بايرن ميونخ وشالكه في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ أمام شالكه في افتتاحية الدوري الألماني موسم 2020-2021، والمقرر لها على ملعب أليانز آرينا، وما هي القنوات الناقلة؟

تُفتتح فعاليات الدوري الألماني لموسم 2020-2021 بقمة من القمم الكلاسيكية بالبطولة، عندما يستضيف بايرن ميونخ نظيره شالكه في ملعب أليانز آرينا.

وحقق العملاق البافاري الثلاثية التاريخية في الموسم الماضي، ويسعى إلى مواصلة تسيد البوندسليجا التي حققها لثمانية مواسم على التوالي بدون منافسة تذكر.

بينما شالكه، ذلك العملاق المنهار، يجابه أزمة اقتصادية ضخمة جعلته يقوم بسوق انتقالات متواضع وضيق للغاية، مع الإبقاء على المدرب دافيد فاجنر رغم المستويات السيئة جدًا بالموسم الماضي.

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وستكون هذه هي المباراة الأولى الرسمية لليروي ساني بقميص بايرن ميونخ، ولسوء حظه فإنها ستأتي أمام النادي الذي بدأ فيه مسيرته الكروية وكان سببًا في بلوغه المجد من قبل.

في هذا التقرير من جول، سنتعرف سويًا على موعد مباراة بايرن ميونخ ضد شالكه وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة بايرن ميونخ وشالكه؟

تقام مباراة بايرن ميونخ وشالكه مساء الجمعة الموافق 18 سبتمبر 2020، الموافق 1 صفر 1442 هجريًا على ملعب أليانز آرينا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وشالكه؟

لم تتحدد حتى الآن القنوات الناقلة لمسابقة الدوري الألماني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد أن كانت الحقوق حصرية في الخمس سنوات ماضية بشبكة قنوات بي إن سبورتس، حتى الآن لم تقم أي قناة عربية بشراء حقوق بث البوندسليجا.

ولكن يمكنكم متابعة مباراة بايرن ميونخ وشالكه من خلال البث الكتابي المباشر لحظة بلحظة عبر موقع جول، والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة بايرن ميونخ - شالكه أليانز آرينا الجمعة 18 سبتمبر 2020،

1 صفر 1442،

20:30 مصر، 21:30 السعودية لم يحدد حتى الأىن

ما هو التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ؟

يغيب عن بايرن ميونخ جيروم بواتينج للإصابة، عدا ذلك فالفريق كامل العدد قبل مباراة شالكه.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب هانزي فليك على طريقته المعتادة حيث مانويل نوير في حراسة المرمى وأمامه الثنائي نيكلاس زوله ودافيد ألابا، وفي منتصف الملعب تياجو ألكنتارا مع هجوم يتزعمه روبرت ليفاندوفسكي.

التشكيل | 4-2-3-1

مانويل نوير

ألفونسو ديفيس - دافيد ألابا - نيكلاس زوله - بنيامين بافارد

تياجو ألكنتارا - جوشوا كيميش

ليروي ساني - توماس مولر - سيرج جنابري

روبرت ليفاندوفسكي

ما هو التشكيل المتوقع لشالكه؟

يُعاني شالكه من غياب لمدافعه ساليف ساني بسبب الإصابة، وكذلك لاعب خط الوسط عمر ماسكيرال، عدا ذلك فالفريق مكتمل الصفوف أمام بايرن ميونخ.

ومن المتوقع أن يعتمد دافيد فاجنر على طريقته المعتادة، حيث داني شوبيرت في حراسة المرمى وأمامه أوتشان كاباك وفي منتصف الملعب نبيل بن طالب وفي الأمام أمين حارث.

التشكيل | 4-3-3

داني شوبيرت

باستيان أوتشيكبا - ماتيا ناستاسيتش - أوتشان كاباك - سيباستيان رودي

نبيل بن طالب - بنيامين ستامبولي - تشان بوزدوجان

مارك أوث - بينيتو رامان - أمين حارث