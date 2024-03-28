تعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

مباراة هامة في الدوري الالماني ستجمع كلًا من بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في توقيت هام للغاية من عمر الموسم في الدوري الألماني 2023-2024.

المباراة تجري بينما يملك بايرن ميونخ 60 نقطة في المركز الثاني، ويمتلك بوروسيا دورتموند 50 نقطة في المركز الرابع من المسابقة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته عن المباراة القوية..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الالماني 2023-2024؟

موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الالماني هو يوم السبت 30 مارس 2024، على ملعب أليانز أرينا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الالماني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الألماني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب أتلتيكو مدريد - برشلونة السبت 30 مارس 2024،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD أليانز أرينا

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ أمام بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب توماس توخيل المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4

حراسة المرمى سفين أولريتش خط الدفاع ألفونسو ديفيس - ماتياس دي ليخت - إريك داير - يوشوا كيميش خط الوسط ليون جوريتسكا - كونراد لايمر خط الهجوم جمال موسيالا - توماس مولر - ليروي ساني - هاري كين

التشكيل المتوقع لبوروسيا دورتموند أمام بايرن ميونخ في الدوري الألماني 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب إدين ترزيتش المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4