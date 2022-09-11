موعد مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستضيف ملعب "أليانز أرينا" في ألمانيا، قمة الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2022-23، والتي تجمع بين بايرن ميونخ وبرشلونة.

برشلونة استهل مشواره في البطولة هذا الموسم بفوز عريض على فيكتوريا بلزن بخمسة أهداف لهدف، ويدخل مباراة بايرن ميونخ، بهدف الخروج بنتيجة إيجابية تضمن له الاستمرار على صدارة المجموعة.

على الجانب الآخر الفريق البافاري، بدأ مشواره بفوز هام ومثير على العملاق الإيطالي إنتر بهدفين، ويسعى للحصول على نقاط المباراة كاملة أمام برشلونة، لتأمين موقفه في البطولة والاقتراب من التأهل لدور الـ 16.

وفي هذا التقرير نتعرف إلى موعد مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2022-23 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة؟

موعد مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا هو يوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022، على ملعب أليانز أرينا.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبرشلونة؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وستذاع مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة عبر شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب بايرن ميونخ - برشلونة الثلاثاء 13 سبتمبر 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium أليانز أرينا

التشكيل المتوقع لبرشلونة

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جول كوندي - رونالد أراوخو - إريك جارسيا - أليكس بالدي

جافي - سيرجيو بوسكيتس - بيدري

رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - عثمان ديمبيلي

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع:

التشكيل| 4-2-3-1

مانويل نوير

ألفونسو ديفيز - ماتياس دي ليخت - لوكاس هيرنانديز - بنيامين بافارد

كيميتش - مارسيل سابيتزر

ليروي ساني - توماس مولر - سيرجي جنابري

ساديو ماني