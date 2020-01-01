موعد مباراة بايرن ميونخ ضد ليفركوزن في نهائي كأس ألمانيا والقنوات الناقلة
سيواجه فريق بايرن ميونخ نظيره باير ليفركوزن، يوم السبت المقبل، في المباراة التي ستدور بينهما على الملعب الأولمبي ببرلين، في نهائي نسخة الموسم الحالي من مسابقة كأس ألمانيا.
وكان الفريق البافاري قد بلغ الدور النهائي لمسابقة الكأس، بعد تغلبه على آينتراخت فرانكفورت بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جرت بينهما في الدور نصف النهائي.
وستكون هذه المرة هي رقم 24 التي يخوض بها البايرن الدور النهائي للمسابقة التي توج بلقبها في 19 مناسبة من قبل.
بينما تأهل ليفركوزن للدور ذاته، بعد أن تمكن من إيقاف طموحات فريق ساربروكن، الناشط بدوري الدرجة الرابعة، والتغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.
والآن نتعرف معًا على موعد مباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن، الغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين..
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ما هو موعد مباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن؟
ستقام مباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن يوم السبت الموافق 4 يوليو 2020، 13 ذو القعدة 1441 هجريًا، وذلك بالملعب الأولمبي ببرلين.
وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.
ماهي القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن؟
لا توجد قناة لديها حقوق نقل مسابقة كأس ألمانيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستكون الوسيلة الوحيدة لمتابعة نهائي كأس ألمانيا، هي القناة الرسمية للدوري الألماني عبر شبكة الإنترنت.
أما متابعي النسخة العربية من جول فبإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن كتابيًا، والذي سيبدأ قبل انطلاق المباراة بأكثر من نصف ساعة.
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المباراة
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الملعب
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الموعد
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القنوات الناقلة
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بايرن ميونخ - باير ليفركوزن
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الملعب الأولمبي ببرلين
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السبت 4 يوليو 2020،
13 ذو القعدة 1441،
20:00 مصر، 21:00 السعودية
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القناة الرسمية للدوري الألماني
ما هو التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ؟
سيخوض بايرن ميونخ مباراة النهائي منقوصًا من عدة لاعبين، على غرار خافي مارتينيز ونيكلاس زوله وكورينتين توليسو، بينما لايزال الغموض يُحيط بموقف تياجو ألكانتارا، الذي أوردت بعض التقارير أنباءً تُفيد بمشاركته في الحصة التدريبية التي خاضها الفريق اليوم، بعد غياب دام لأسبوعين ونصف، منذ إجراء جراحة الفخذ.
#ميا_سان_ميا 🙌 pic.twitter.com/DahtbVlFpI— بايرن ميونخ (@FCBayernAr) July 1, 2020
فيما عدا ذلك ستكون كتيبة المدرب هانز فليك جاهزة تمامًا لخوض المباراة وتحقيق الهدف المأمول بالفوز بالكأس.
التشكيل | 4-2-3-1
ما هو التشكيل المتوقع لباير ليفركوزن؟
في المقابل فإن صفوف ليفركوزن تبدو مكتملة في مواجهة بايرن، خاصةً وأن الفريق لا يُعاني سوى من غياب كريم بلعربي المصاب على مستوى الفخذ.
We'll play in our 04th DFB Pokal final on the 04th of July!— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) July 1, 2020
Let's bring the 🏆 back to Leverkusen! 💪 pic.twitter.com/XtUC7eL8Dr
بينما ستكون باقي صفوف ليفركوزن مكتملة وعلى أتم الاستعداد لمنازلة منافسه البافاري في موقعة السبت.
التشكيل | 4-3-3
لوكاس هراديكي
دالي سينجرافين - جوناثان تاه - أليكساندر دراجوفيتش - سفين بيندر
كريم ديميرباي - كارليس أرانجويز - ناديم أميري
لوكاس ألاريو - موسى ديابي - كاي هافيرتز