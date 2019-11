موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يفتح أستاد أليانز أرينا أبوابه لاستضافة مباراة من العيار الثقيل حيث سنتابع الكلاسيكو الألماني بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند يوم السبت القادم 9 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 12 ربيع الأول 1441 هجرياً، وذلك ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الألماني 2019-20.

دخل البافاري هذا اللقاء وهو قادم من خسارة ثقيلة على يد آينتراخت بخمسة أهداف كاملة، وذلك في الجولة السابقة من البوندسليجا، ويقدم الفريق أداءً مُتذبذب منذ بداية الموسم، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 18 نقطة، بعد أن هُزم في مباراتين وتعادل في ثلاث من 10 جولات خاضهم حتى الأن، وهذا ما لم يعتاد عليه الجماهير العاشقة للفريق.

بشكل أو بآخر يُعد بوروسيا دورتموند أفضل حالاً من بايرن ميونخ، حيث يحتل المركز الثاني من الدوري الألماني برصيد 19 نقطة، جمعهم من خمسة انتصارات، 4 تعادلات وهزيمة واحدة فقط، ولكن البوروسيون يمتلكون الدافع النفسي والثقة بشكل أكبر، خاصة بعد الانتصار الرائع على الإنتر في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا على الرغم من تأخرهم بهدفين في شوط المباراة الأول.

وفي هذا التقرير سنتعرف سويًا على موعد مباراة البافاري ضد بوروسيا دورتموند، التشكيل والقنوات الناقلة لكلاسيكو ألمانيا.

سيفتقد بايرن ميونخ في مباراة بوروسيا دورتموند لكلٌا من لوكاس هيرنانديز، نيكلاس زوله ويان فييت آرب بداعي الإصابة، كما سيغيب المدافع جيروم بواتينج بسبب الايقاف.

