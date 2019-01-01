موعد مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
محمود جمال
يفتح ملعب سيجنال إيدونا بارك أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند يوم السبت 3 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 2 ذو الحجة 1440 هجرياً، وذلك في نهائي كأس السوبر الألماني 2019.
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موعد مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند والقنوات الناقلة
كيميش: ساني لا يجيب على اتصالاتي
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المباراة
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الملعب
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الموعد
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القناة الناقلة
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بوروسيا دورتموند - بايرن ميونخ
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استاد سيجنال إيدونا بارك
|السبت 3 أغسطس 2019،
2 ذو الحجة 1440،
20:30 مصر، 21:30 السعودية
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الغيابات والتشكيل المتوقع لبايرن ميونخ
سيفتقد بايرن ميونخ في مباراة كأس السوبر الألماني الثنائي سيرجي جنابري وكينجسلي كومان بعد تعرض الأول لإصابة خلال مباراة فريقه أمام فنربخشة بكأس أودي، والثاني خلال لقاء توتنهام في نفس البطولة، وسيكون باقي الأوراق المتبقية متاحة أمام المدرب نيكو كوفاتش جاهزة لخوض هذه المواجهة.
The #AudiCup final against @SpursOfficial was certainly a captivating match 👀 pic.twitter.com/0MmhFYyiwi— FC Bayern English (@FCBayernEN) August 1, 2019
سيبدأ المدرب بنفس الأسماء الأساسية التي يعتمد عليها، وسيتواجد نوير في حراسة المرمى وأمامه الرباعي ألابا وهوميلز وبواتينج كيميتش، أما وسط الميدان فسيتكون من الثلاثي توليسو، ألكانتارا، يوهانسون، وفي الأمام سيتواجد ليفاندوفسكي وأليكساندر نولنبرجر ويان فيات آرب.
التشكيل | 4-3-3
مانويل نوير
دافيد ألابا - نيكلاس زوله - جيروم بواتينج - جوشوا كيميتش
كورينتين توليسو - تياجو ألكانتارا - ريان يوهانسون
أليكساندر نولنبرجر - روبرت ليفاندوفسكي - يان فيات آرب
الغيابات والتشكيل المتوقع لبوروسيا دورتموند
لا يوجد غيابات في صفوف فريق بوروسيا دورتموند بسبب الإصابة، وسيكون الفريق كامل العدد في مواجهة بايرن ميونخ وجميع الأسماء متاحة أمام المدرب لوشين فافري.
🇨🇭 Wir wünschen allen Schweizern einen schönen #SchweizerNationalfeiertag! 👋 pic.twitter.com/QRPX2YEGgs— Borussia Dortmund (@BVB) August 1, 2019
سيبدأ المدرب السويسري بنفس العناصر الأساسية التي يعتمد عليها، وسيدخل عمر توبراك وماتس هوملز في قلب الدفاع، وسيقود هجوم بوروسيا دورتموند في هذا اللقاء باكو ألكاثير ومن خلفه الثلاثي ماركو رويس، ماريو جوتزه، جادون سانشو.
التشكيل | 4-2-3-1
أشرف حكيمي - ماتس هوملز - عمر توبراك - لوكاش بيشتشيك
جوليان فيجل - توماس ديلاني
ماركو رويس - ماريو جوتزه - جادون سانشو
باكو ألكاثير