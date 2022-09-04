موعد مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يحتضن ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية مواجهة من العيار الثقيل، حين يستضيف مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

المجموعة الثامنة في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا تضم إلى جانب يوفنتوس وباريس سان جيرمان فريقي بنفيكا البرتغالي، وماكابي.

باريس سان جيرمان يدخل هذه المواجهة المعقدة أمام يوفنتوس من أجل فرض كلمته مبكرًا على المجموعة الثامنة، وتحقيق فوز مريح يضمن له وضع قدمه مبكرًا في دور الستة عشر، خاصة وأن المنافسة على بطاقة الصدارة شبه محسومة.

أما يوفنتوس، النادي المخضرم في دوري أبطال أوروبا، فيرى في مواجهة باريس سان جيرمان فرصة مثالية لتخطي التعثر المحلي في الموسم الحالي، والانطلاق بأفضل شكل ممكن الموسم.

وفي هذا التقرير نتعرف إلى موعد مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2022-23 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس في الجولة الأولى من المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا هو يوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وستذاع مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس عبر شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب باريس سان جيرمان - يوفنتوس الثلاثاء 6 سبتمبر 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium حديقة الأمراء

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

من المتوقع أن يعتمد المدرب كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان على التشكيل التالي..

التشكيل | 3-4-2-1

جيانلويجي دوناروما

سيرخيو راموس - ماركينيوس - برنسيل كيمبيمبي

أشرف حكيمي - ماركو فيراتي - ريناتو سانشيس - نونو مينديش

ليونيل ميسي - نيمار

كيليان مبابي

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

من المتوقع أن يعتمد المدرب ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

ماتيا بيرين

خوان كوادرادو - دانيلو - بريمر - أليكس ساندرو

مانويل لوكاتيلي - لياندرو باريديس - وستون مكيني

أنخيل دي ماريا - دوشان فلاهوفيتش - فيليب كوستيتش