موعد مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في الدوري الفرنسي 21-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا في الجولة الحادية عشر من الدوري الفرنسي 2021-2022، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل ملعب فيلودروم، مباراة هامة وقوية تجمع بين مارسيليا، وباريس سان جيرمان، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان، سيعمل على مواصلة الانتصارات، للابتعاد أكثر عن أقرب منافسيه، والتربع وحيدًا وبفارق كبير عن أقرب ملاحقيه في الدوري.

على الجانب الآخر، مارسيليا سيطمح للخروج بنتيجة إيجابية على أرضه، تساعده في الوصول إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري، وتعطيل قطار باريس سان جيرمان السريع.

جدول مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2021-22 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا؟

تقام مباراة باريس سان جيرمان ورين يوم الأحد 24 أكتوبر 2021، على ملعب "فيلودروم" معقل نادي مارسيليا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ورين؟

تذاع مباريات الدوري الفرنسي حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد رين على beIN SPORTS HD 2.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مارسيليا - باريس سان جيرمان الأحد 24 أكتوبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS HD 2 فيلودروم

تشكيل مارسيليا المتوقع المتوقع

التشكيل | 3-52

باو لوبيز

ويليام ساليبا – كاليتا كار – لوان بيرس

بول ليرولا – أبو بكر كمارا – ماتيو جندوزي – كونراد دي لافيونت – جيرسون – ديميتري باييت

أركاديوش ميليك

Back to work. Back home 🔜 pic.twitter.com/ZgPOxzKE32 — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) October 22, 2021

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

التشكيل | 4-3-3

كيلور نافاس

نونو مينديش - بريسنيل كيمبيمبي - ماركينيوس - أشرف حكيمي

أندير هيريرا - ماركو فيراتي - إدريسا جايي

آنخيل دي ماريا - كيليان مبابي - ليونيل ميسي