موعد مباراة باريس سان جيرمان ورين في الدوري الفرنسي 21-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد رين في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي 2021-2022، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يواصل نادي باريس سان جيرمان رحلته نحو استعادة لقب الدوري الفرنسي، وذلك حين يحل ضيفًا على نادي رين، ضمن الجولة التاسعة من منافسات موسم 2021-2022 في "ليج 1".

باريس سان جيرمان يقدم أداءً مثاليًا حتى الآن في الدوري الفرنسي، بعدما حقق الفوز في الجولات الثمان السابقة، وهو الأقوى هجومًا بتسجيل 22 هدفًا، والثاني دفاعًا بعدما تلقت شباكه سبعة أهداف.

وحصد باريس سان جيرمان حتى الآن 24 نقطة، يتصدر بها ترتيب فرق الدوري الفرنسي، ويبتعد بفارق تسع نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني.

أما رين، فيسير بصورة متخبطة للغاية في منافسات الموسم الحالي من الدوري الفرنسي، حيث يحتل المركز 13 في جدول الترتيب برصيد تسع نقاط فقط.

رين حقق الفوز في مباراتين، مقابل ثلاثة تعادلات ومثلها من الهزائم، وسجل لاعبوه عشرة أهداف فيما تلقت مرماه تسعة أهداف.

جدول مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2021-22 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد رين والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان ورين؟

تقام مباراة باريس سان جيرمان ورين يوم الأحد 3 أكتوبر 2021، على ملعب "روازون بارك" معقل نادي رين.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر، الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ورين؟

تذاع مباريات الدوري الفرنسي حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد رين على beIN SPORTS HD 2.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب رين - باريس سان جيرمان الأحد 3 أكتوبر 2021،

13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 روازون بارك

تشكيل رين المتوقع

من المتوقع أن يعتمد برونو جينيسيو مدرب رين على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-4-2

ألفريد جوميش

بيرجير ميلينج - نايف أكرد - وارميد أوماري - هاماري تراوري

كمال الدين سليمانا -فلافيان تايت - جوناس مارتن - بنجامين بوريجو

جايتان لابور - مارتن تيريير

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

يتواصل غياب سيرخيو راموس وخوان بيرنات والبرازيلي رافينيا عن خطط الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب الأرجنتيني على التشكيل الآتي..

التشكيل | 4-3-3

كيلور نافاس

نونو مينديش - بريسنيل كيمبيمبي - ماركينيوس - أشرف حكيمي

أندير هيريرا - ماركو فيراتي - إدريسا جايي

نيمار - كيليان مبابي - ليونيل ميسي