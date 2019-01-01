موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا في الجولة الحادية عشر من الدوري الفرنسي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

عمر خليل

يستقبل ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، قمة الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الفرنسي، عندما يحل مارسيليا ضيفًا ثقيلًا على باريس سان جيرمان في المباراة المقرر لها يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019 ميلاديًا، الموافق 28 صفر 1441 هجريًا.

الكلاسيكو الفرنسي كما يسميه عشاق الليج آ، سيكون ذات طابع ساخن كعادته في هذا الموسم، لا سيما وفي ظل الحالة الفنية الممتازة التي يعيشها مارسيليا أخيرًا في هذا الموسم تحت قيادة مدربه البرتغالي آندريه فيلاش بواش، في الوقت الذي يواصل البي آس جي حالته الفائقة للعادة تحت قيادة الألماني الداهية توماس توخيل.

بعد عشر جولات يحتل باريس سان جيرمان مقدمة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة، وقد سبق له وأن تلقى خسارتين من ريم مفاجأة البطولة الفرانكفونية حتى الآن وستاد رين، بينما يقبع فريق المدينة الساحلية في المركز الرابع وبفارق عشر نقاط عن الفريق العاصمي، برصيد 14 نقطة، بأربعة انتصارات ومثلهم في التعادلات وهزميتين فقط من ريم وآميان.

مارسيليا يدخل هذه المباراة وهو منتعش بالفوز الهام الذي حققه على ستراسبورج بهدفين نظيفين، بينما يضع توخيل آماله كلها على المتألق بشدة في الآونة الأخيرة، آنخيل دي ماريا، والذي سجل هدفين عالميين في شباك نيس الأسبوع الماضي وقاد فريقه للفوز بأربعة أهداف لهدف، إلى جانب الحالة الممتازة التي يعيشها الفريق الباريسي بعد الفوز بخماسية في جينك خلال منافسات دوري الأبطال مما وضعهم بصورة شبه مؤكدة على قمة ترتيب مجموعتهم والتي تضم ريال مدريد وجلطة سراي أيضًا.

في هذا الموضوع سوف نتعرف سويًا على موعد المباراة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة باريس سان جيرمان - مارسيليا حديقة الأمراء الأحد 27 أكتوبر 2019،

28 صفر 1441،

22:00 بتوقيت مصر

23:00 بتوقيت السعودية بينوا باستيان beIN SPORTS HD 6

الغيابات والتشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

سيفتقد باريس سان جيرمان في هذه المباراة نجمه الأول نيمار بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الجولة الدولية مع منتخب البرازيلي، في الوقت الذي يغيب فيه أيضًا النجم الألماني يوليان دراكسلر للإصابة، ومعه مواطنه تيو كيرير.

وسيعتمد توماس توخيل على طريقته المعتادة التي خاض بها آخر مباراتين على الصعيد المحلي والأوروبي، حيث سيحمي عرين البي آس جي كيلور نافاس وأمامه توماس مونييه وبريسنيل كيمبمبي وتياجو سيلفا وخوان بيرنات، والثلاثي ماركينيوس وأندير هيريرا وفيراتي، وفي الأمام آنخيل دي ماريا وكيليان مبابي وإدينسون كافاني.

التشكيل | 4-3-3

كيلور نافاس

خوان بيرنات - تياجو سيلفا - برينسيل كيمبمبي - خوان بيرنات

أندير هيريرا - ماركينيوس - فيراتي

كيليان مبابي - إدينسون كافاني - آنخيل دي ماريا

الغيابات والتشكيل المتوقع لمارسيليا:

يُعاني مارسيليا من غياب مهاجمه فلوريان توفان للإصابة وألفارو جونزاليز للإصابة أيضًا، بخلافهما فالفريق مكتمل الصفوف وجاهز للمباراة.

وسيعتمد أندريه فيلاش بواش على تشكيلته المعتادة، في حراسة المرمى القائد ستيف مانداندا ومن أمامه بونا سار وبوبكار كامارا وكار وهيروكي ساكاي في الدفاع، ثم ستروتمان ولوبيز ورونجلر في المنتصف، وأمامهم جيرماين وبينديتيو ورادينويتش في الأمام.

التشكيل | 4-3-3

ستيف مانداندا

هيروكي ساكاي - بوبكار كامارا - كار - بونار سار

ماكسيم لوبيز - كيفن ستروتمان - فالنتين رونجلر

فاليري جيرماين - داريو بينيديتو - نيمانيا رادينويتش

