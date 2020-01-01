موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون في كأس الرابطة والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون في نهائي كأس الرابطة الفرنسية 2020، وما هي القنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يستضيف استاد فرنسا قمة من العيار الثقيل بين باريس سان جيرمان وليون ، وذلك في نهائي كأس الرابطة الفرنسية 2019-2020، وهي البطولة الثالثة من حيث الأهمية في البلاد بعد الدوري الفرنسي وكأس فرنسا.

فاز الفريق العاصمي بالدوري الفرنسي بعد إلغائه بسبب تفشي فيروس كورونا، وهو الدوري الوحيد من الدوريات الكبرى الذي تسببت الجائحة في إلغائه هذا الموسم، كما نجح البي إس جي في الفوز بلقب الكأس بعد الانتصار على سانت إتيان الأسبوع الماضي في النهائي.

بدأ باريس سان جيرمان كأس الرابطة بالفوز على لو مان بأربعة أهدافٍ لهدف في دور 16، ثم تخطى سانت إتيان بستة أهدافٍ لهدف في ربع النهائي، فيما انتصر على ريم في نصف النهائي بثلاثيةٍ نظيفة.

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على الجانب الآخر فاز ليون على تولوز بأربعة أهدافٍ لهدف في دور 16، وانتصر على بريست بثلاثة أهدافٍ لهدف في ربع النهائي، كما تعادل مع ليل في نصف النهائي بهدفين لمثلهما وتخطاه بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون في نهائي كأس الرابطة الفرنسية والقنوات الناقلة وأكثر.

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ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون هو يوم الجمعة 31 يوليو 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441 هجريًا، وسيقام على استاد فرنسا.

ستنطلق مباراة نهائي كأس الرابطة الفرنسية في تمام الساعة التاسعة وعشر دقائق بتوقيت القاهرة، العاشرة وعشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليون؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق نقل كأس رابطة الدوري الفرنسي، وستنقل بالطبع النهائي بين باريس سان جيرمان وليون، وسيتم تخصيص القناة السادسة beIN SPORTS HD 6.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة باريس سان جيرمان - ليون استاد فرنسا الجمعة 31 يوليو 2020،

10 ذو الحجة 1441،

21:10 مصر، 22:10 السعودية beIN SPORTS HD 6

ما هو التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان؟

يغيب عن باريس سان جيرمان في نهائي كأس الرابطة كيليان مبابي الذي تعرض لإصابة في نهائي كأس فرنسا ضد سانت إتيان، كذلك سيغيب كيهرير للإصابة أيضًا.

سبدأ المدرب توماس توخيل بداجبا وماركينيوس وكيمبيمبي وبيرنات في الدفاع، دي ماريا وفيراتي وجايي ودراكسلر في الوسط، ونيمار وإيكاردي في الهجوم.

التشكيل | 4-4-2

كيلور نافاس

خوان بيرنات - بريسنيل كيمبيمبي - ماركينيوس - كولين داجبا

يوليان دراكسلر - إدريسا جايي - ماركو فيراتي - أنخيل دي ماريا

نيمار - ماورو إيكاردي

ما هو التشكيل المتوقع لليون؟

لا توجد غيابات في صفوف ليون للإصابة أو الإيقاف وسيكون الفريق كامل العدد في مواجهة باريس سان جيرمان .

Les images du dernier entraînement avant la finale de la @CoupeLigueBKT face au PSG ! 🔴🔵 #PSGOL pic.twitter.com/uygOqG5R3l — Olympique Lyonnais (@OL) July 30, 2020

سيبدأ جارسيا بلوبيش في حراسة المرمى وديناير ومارسيلو ومارسال في الدفاع، رافائيل وريني أديلايدي وجيمارايش وأعور وكورنيه في الوسط، وفي الهجوم ديمبيلي وديباي.

التشكيل | 3-5-2

أنتوني لوبيش

مارسال - مارسيلو - جيسون ديناير

ماكسويل كورنيه - برونو جيمارايش - جيف ريني أديلايدي - رافائيل

ممفيس ديباي - موسى ديمبيلي