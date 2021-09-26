موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021-22، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستقبل ملعب حديقة الأمراء، نهائي مبكر في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والذي يجمع بين باريس سان جيرمان، ومانشستر سيتي.

باريس صاحب الأرض والجمهور في المباراة، سيريد تعويض السقوط في فخ التعادل بالجولة الأولى، والخروج بنقاط المباراة كاملة لخطف المركز الأول من مانشستر سيتي.

على الجانب الآخر، مانشستر سيتي يريد هذا العام تحقيق الحلم ومعانقة ذات الإذنين، وتكون البداية أمام باريس للحفاظ على صدارة المجموعة الأولى والتكشير عن الأنياب مبكرًا لباقي المنافسين في البطولة.

جدول مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2021-22 والقنوات الناقلة

والآن نستعرض معًا موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي؟

تقام مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي يوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 في ملعب حديقة الأمراء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب باريس سان جيرمان - مانشستر سيتي الثلاثاء 28 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS 1 PREMIUM حديقة الأمراء

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

كانسيلو - روبين دياز - جون ستونز - كايل ولكر

فيرناندينو - كيفن دي بروينه - بيرناردو سيلفا

فيران توريس - جاك جريليش - رياض محرز

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

التشكيل | 4-3-3

كيلور نافاس

عبده ديالو - بريسنيل كيمبيمبي - ماركينيوس - أشرف حكيمي

إدريسا جاي - باراديس - أندير هيريرا

نيمار - كيليان مبابي - جوليان دراكسلر