موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد لايبزيج في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021-22، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستضيف ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية، باريس، مباراة هامة للغاية في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والتي تجمع بين باريس سان جيرمان ولايبزيج الألماني.

باريس صاحب الأرض والجمهور في المباراة، يرغب في الاستفادة من الدفعة المعنوية الهائلة التي حصل عليها في الجولة الماضية بعد الفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين دون رد.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، حصدها بالتعادل أمام كلوب بروج في الجولة الأولى، ثم الفوز على مانشستر سيتي.

على الجانب الآخر، فإن لايبزيج يعاني بشكل واضح خلال دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، بعدما سقط في خسارتين متتاليتين، ما جعل حظوظه في التأهل صعبة للغاية في ظل المنافسة القوية في المجموعة.

ويتذيل لايبزيج ترتيب فرق المجموعة الأولى بدون رصيد، بالخسارة في الجولة الأولى ضد مانشستر سيتي بنتيجة 6-3، ثم السقوط أمام كلوب بروج بنتيجة 2-1.

جدول مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2021-22 والقنوات الناقلة

والآن نستعرض معًا موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد لايبزيج، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج؟

تقام مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب باريس سان جيرمان - لايبزيج الثلاثاء 19 أكتوبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS 1 PREMIUM حديقة الأمراء

التشكيل المتوقع للايبزيج

التشكيل | 3-4-2-1

بيتر جالوتشي

لوكاس كلوسترمان - محمد سيماكان - ويلي أوربان

نوردي موكيلي - كونراد لايمار - كيفن كامبل - أنخلينيو

إميل فورسبيرج - كريستوفر نكونكو

يوسف بولسن

😲 How it started and how it's going:



Am 3. August 2015 schoss Emil #Forsberg sein 1⃣. Tor für #DieRotenBullen .



Sechs Jahre und 74 Tage erzielte er seinen 5⃣0⃣. #RBL -Treffer. @eforsberg10 #GemeinsamGroßWerden pic.twitter.com/eMcMrk5Ed5 — RB Leipzig (@RBLeipzig) October 17, 2021

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

التشكيل | 4-3-3

جيانلويجي دوناروما

نونو مينديش - بريسنيل كيمبيمبي - ماركينيوس - أشرف حكيمي

إدريسا جاي - ماركو فيراتي - أندير هيريرا

نيمار - كيليان مبابي - ليونيل ميسي