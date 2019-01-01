موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد رين، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

كل ما تريد معرفته عن مباراة باريس سان جيرمان ضد استاد رين مدريد في كأس السوبر الفرنسي، الموعد، القنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح استاد شينزين يونيفرسايد بجمهورية الصين الشعبية أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين باريس سان جيرمان واستاد رين الفرنسي، يوم السبت 3 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 2ذو الحجة 1440 هجرياً، فى كأس السوبر الفرنسي 2019



سيخوض الفريق العاصمي المباراة بعد أن حققوا الموسم الماضي بطولة الدوري الفرنسي برصيد 91 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن ليل أقرب منافسيه، حيث خاض البطل الباريسي 38 مباراة استطاع أن يحقق الفوز فى 29 لقاء وتعادل فى أربع مباريات وخسر خمس مواجهات، ثم خسر البي اس جي في نهائي كأس فرنسا امام فريق رين بعد أن تعادلا بنتيجة (2-2) ليلجأون إلى ركلات الترجيح ويخسر الفريق الباريسي بنتيجة (6-5).



على الجانب الآخر يدخل فريق استاد رين الفرنسي المباراة إعتبارًا انه بطل كأس فرنسا ويسعي لتحقيق المفاجأة والفوزعلى بطل الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان يحدد موعداً نهائياً لبرشلونة بخصوص نيمار

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد رين والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة باريس سان جيرمان - رين شينزين يونيفرسايد، الصين السبت 3 أغسطس 2019، 2 ذو الحجة 1440،

13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية لم يحدد beIN SPORTS HD 6

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الغيابات والتشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

سيفتقد باريس سان جيرمان نيمار في المباراة لعدم خوض أي مباراة ودية في فترة إعداد الفريق، ولن يفتقد الفريق اي لاعب أخر بسب الإصابة أو الإيقاف.

ستكون هذه المباراة الرسمية الأولى لباريس سان جيرمان فى الموسم الجديد، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الألماني توماس توخيل بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-5-1

كيفين تراب

خوان بيرنات - عبدو ديالو - تيلو كيرير - توماس مونيير

كيليان مبابي - جوليان دراكسلر - أندري هيريرا - نيانزو كواسي - بابلو سارابيا